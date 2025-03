Vikings dans la brume – Même pas morts

Même pas morts est le troisième tome de la série pleine d’humour Vikings dans la brume, des éditions Dargaud, paru en mars 2025. Une bande dessinée de Wilfrid Lupano et Ohazar qui propose de retrouver Reidolf, son fils Arnulf et ses vikings, pour un nouveau raid…

Un viking est en train de dormir. Il ronfle énormément et fait beaucoup de bruit. Au coin de son lit, un chat arrive tout de même à dormir. Au bout d’un long moment, le chat se met à miauler. Cela réveille le viking qui grogne et insulte le chat ! Ailleurs, un autre viking est aussi en train de dormir. Mais celui-ci se voit rapidement réveillé par ses trois filles, des triplés. Elles viennent sauter sur le lit, crient bonjour et affirment que c’est matin ! Le papa a des difficultés à se réveiller, mais finit par se redresser dans le lit. L’une des fillettes affirme que leur maman a dit qu’il fallait que papa les coiffe. Une fois que le papa a fini de faire de multiples couettes aux fillettes, elles crient que c’est à leur tour. Elles s’affairent pour faire de même avec la barbe de leur papa !

La saison des raids va débuter pour les Vikings qui ont hâte de retrouver la mer. Mais rien ne se passe comme prévu. Le pillage tourne court face à des villageois misérables. Pour ne pas repartir les mains vides, un troupeau de moutons malades et un Christ en croix font office de butin. Une jeune orpheline embarque avec eux pour s’occuper des bêtes. Pendant ce temps, leur village subit une attaque et les femmes sont enlevées. Ces dernières, bien plus futées que leurs époux, ne tardent pas à prendre les choses en main. Entre quiproquos, absurdités et gags bien sentis, ce troisième tome regorge d’humour. Religion, traditions et masculinité sont tournées en dérision avec finesse. L’aventure s’annonce épique et rocambolesque pour Reidolf et son fils Arnulf. Le dessin expressif renforce la dimension burlesque du récit. Entre satire sociale et aventures rocambolesques, la bande dessinée offre une lecture hilarante et décalée.

Même pas morts est le troisième tome de la série humoristique Vikings dans la brume, des éditions Dargaud. Un album drôle, avec des dialogues incisifs et pétris d’humour, qui offre à découvrir une aventure rocambolesque, qui fait du bien, et invite, malgré tout, parfois, à la réflexion.

