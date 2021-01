Teenage Mutant Ninja Turtles – Chasse aux fantômes

Chasse aux fantômes est le douzième tome de la série des éditions Hi Comics, Les Tortues Ninja. Une nouvelle bande dessinée, parue en décembre 2020, qui met la famille des tortues à mal, dans un combat qui ne cesse, entre nouveaux défis, nouveaux ennemis et nouvelles surprises !

Trois fantômes des rues s’apprêtent à attaquer un fourgon. Du haut d’un toit d’immeuble, Jammer donne les dernières instructions, avant de passer à l’assaut. Le vieux tacot, qu’ils sont sur le point, est bourré du genre d’équipement que M. Dun recherche. Alors, les fantômes s’élancent, l’un crève les pneus, tandis que les deux autres rentrent dans le fourgon, s’apprêtant à combattre des gardes, protégeant la cargaison. A l’intérieur, Donatello les attend ! Avec un équipement spécial, la tortue arrive à mettre des coups à ses ennemis, qui restent très surpris. Au-dehors, c’est Nobody qui arrive à mettre KO le troisième fantôme, avec un taser spécial. Heureux de prendre enfin le dessus, ils affirment que la technologie a du bon, mais cela avant de se prendre un rayon I.E.M. qui va mettre HS leurs équipements. Les fantômes finissent par s’enfuir…

La nouvelle bande dessinée est pleine de rebondissements, avec au cœur de ce récit la famille. En effet, le maître Splinter est désormais à la tête du clan Foot, et il se doit de respecter les règles, de protéger ses enfants, même si ceux-là ne comprennent pas toujours les choix de leur père. Aussi, il lui faut maintenant faire régner l’ordre et la justice dans leur ville, mais en démontrant leur force et en parlant de guerre, ce qui ne plaît pas du tout aux tortues. La famille est donc remise en cause, dans cet album bien découpé, avec une histoire qui tient parfaitement la route, des combats, du suspense, des rebondissements, des surprises et aussi de la bonne humeur. De nouveaux défis pour les héros, qui nous plongent facilement dans leur univers, leurs aventures captivantes avec leurs nombreux amis. Le dessin est toujours plaisant, avec un découpage travaillé, un trait fluide et vif.

Chasse aux fantômes est le douzième tome de la série Les Tortues Ninja, des éditions Hi Comics. Un nouvel album captivant, qui ne cesse de surprendre par ce récit fascinant, qui fait de cette série un bel univers à découvrir et toujours prometteur.