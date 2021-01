Les indésirables : Un voyage dans le temps aux Éditions Rue de Sèvres 

Partagez





Lors d’un déplacement à San Francisco avec sa mère, une jeune fille se retrouve projetée dans la vie de son aïeule. Les Indésirables aux Éditions Rue de Sèvres, est un « voyage initiatique » poignant, à propos de faits réels qui se sont déroulés au cours de « l’Après Pearl Arbor ». Paranoïa grandissante du peuple Américain contre les Japonais et les Nippo Américains, provoquant une déportation massive de ceux-ci dans des « centres d’hébergements ». Paru le 6 Janvier 2021.

Le décor :

San Francisco, Juin 2016 … Kiku suit péniblement sa mère dans les rues de la ville. Celle-ci s’est donnée pour mission de retrouver dans Japan Town, la maison où habitait la grand mère de Kiku. Malheureusement, c’est devant un immense centre commercial qu’elle tombe avec l’adresse retrouvée sur une vieille correspondance.

Tandis que sa mère souhaite visiter ce centre, Kiku, épuisée par tant de marche, décide de l’attendre paisiblement sur un banc dehors. Bercée par une étrange musique, et enveloppée dans une brume épaisse, elle se « réveille » dans une salle de théâtre, pour découvrir une jeune violonceliste donnant un concert …

Ceci marquera le début de plusieurs voyages temporels, où elle « subira » le même destin que sa grand mère …

Le point sur la BD :

Un récit biographique, légèrement romancé, de l’autrice Kiku Hugues, à la mémoire d’une grand mère qu’elle n’a pas vraiment connue, mais dont le passé laissera à jamais des stigmates sur la vie de tous ces descendants. Des graphismes simples, mais « chocs » .

Suite à la paranoïa Américaine d’après guerre, au sujet des citoyens Japonais ou nippo-américains, dans les années 40, 120 000 d’entre eux sont déportés et regroupés dans des centres d’hébergements sommaire. Sous haute surveillance et perdus au milieu de nulle part, on les délestent de tous leurs droits. Le gouvernement, leur imposent une « vie » de crainte et d’incertitude. Kiku Hugues retrace un fait méconnu de l’Histoire, en juxtaposant souvenirs de ses aïeuls et récit fantastique.

Le récit alterne entre vie présente et immersion totale dans les années 40. Comme des flash backs, où se déroulent ces faits douloureux.

Les Indésirables aux Éditions Rue de Sèvres est un voyage au coeur du temps. Pour comprendre l’impact d’un « traumatisme » subi et d’un choix gouvernemental, par un peuple sur les générations futures. Perte d’identité. Dissolution de ses propres racines au fil des générations. Oubli volontaire de la langue native, pour ne plus « être » ou ressembler à sa propre ascendance … Une ode à la liberté, à la mémoire, et à la famille.

Ma conclusion :

Une nouvelle oeuvre a proposer dans les collèges et les lycée pour mieux connaitre l’Histoire. Et peut être pour découvrir sa propre histoire. Basée sur des faits peu connus, Kiku Hugues expose avec justesse et émotion, des souvenirs parfois délités par ces années d’oppression. L’amour de ses racines, et de son héritage identitaire perdu, transforment ce one shot en une mine d’information sur les tenants et aboutissants des guerres et des décisions « effarantes » des gouvernements. Les Indésirables aux Éditions Rue de Sèvres, un devoir de mémoire …