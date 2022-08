The Abandoned Empress – Le premier tome – KBooks

The Abandoned Empress est une nouvelle série de la nouvelle collection KBooks, des éditions Delcourt, qui propose de découvrir les meilleures BD Coréennes. Un ouvrage d’Ina et Yuna, qui débute avec ce premier tome mêlant habilement différents genres, dont la romance.

Une femme se fait couper les cheveux. Elle est ensuite emmenée en plein jour. Elle se retrouve sur une estrade, devant une guillotine. Un homme explique alors que la coupable, Aristia la Monique, en tant qu’impératrice, a manqué de vertu et agit par jalousie et envie. La jeune femme est coupable de conspiration et haute trahison pour avoir oser tenter d’assassiner l’empereur. La jeune femme reste penseuse, elle se demande à quel moment les choses ont pu mal tourné. Le crieur continue son discours, affirmant que de ce fait, Aristia est déchue de ses fonctions, aussi la totalité des richesses du Marquis Monique lui sont retirées, tout comme son titre et ses terres, pour tous les crimes commis. Aristia est condamnée à la décapitation, mais elle se demande qu’elle est réellement son crime, si ce n’est que celui d’aimer.

Le récit débute avec cette scène de mise à mort, pour la belle impératrice, coupable d’avoir voulu intenter à la vie de l’empereur. Mais dans ses pensées et réflexions, la jeune femme semble innocente. Puis, l’on découvre le couronnement de l’empereur Ruvelise, avec une belle femme. Non loin de là, Aristia regarde la scène, elle devait être la femme de l’empereur, on l’a toujours préparé à cela. Mais une autre femme, venue d’un autre monde, va prendre sa place. Le destin d’Aristia est bouleversé, et avec cela l’injustice et la méchanceté de l’empereur. Mais elle va avoir le droit à une seconde chance, elle se retrouve sept ans dans le passé… Le récit est surprenant, intéressant et assez riche. La bande dessinée mêle différents genres, entre le drame, dans un premier temps, le voyage temporel ou la fantasy, avec le retour dans le passé, et enfin, la romance, dans un troisième temps, avec la nouvelle chance d’Aristia. L’ensemble est plaisant et dynamique, la fin pleine de rebondissements et de questionnements. Le dessin est tout aussi agréable, avec un trait fin, doux, des personnages expressifs.

The Abandoned Empress est le premier tome d’une nouvelle série de la collection KBooks, des éditions Delcourt. Un ouvrage intrigant, fascinant, qui mêle habilement différents genres, pour offrir un nouveau destin à une jeune femme, qui compte bien reprendre sa destinée en main.

