Des livres d’éveil à écouter et à toucher aux éditions Gründ

Mes premières petites comptines et Mes premières petites chansons sont deux titres de la collection Un livre sonore à toucher, des éditions Gründ, parus en juin 2022. Deux livres, pour les tout-jeunes lecteurs, à partir d’un an, pour découvrir, apprendre et chantonner d’incontournables comptines enfantines.

Dès la couverture, les deux livres présentent un petit personnage, à toucher, ainsi qu’un petit trou, par lequel, les enfants peuvent actionner la première puce sonore. La première page est donc ajourée, puisque les bambins peuvent aussi toucher la première matière. La première double page invite à retrouver ce même personnage, dans un univers différent, avec la même puce sonore à activer. Il y a aussi les paroles de la comptine, ou de la chanson à découvrir, afin que les adultes ou parents puissent chanter et accompagner les enfants dans cet éveil. La double page suivante, se présente de la même façon…

Les livres sont des recueils qui vont éveiller les tout-jeunes lecteurs, avec leurs puces sonores et leurs matières à toucher, à chaque double page. Chacun présente cinq chansons, cinq illustrations et cinq matières à toucher. Les ouvrages sont adaptés aux petites mains, avec des pages solides, cartonnées, aux coins arrondis, des matières douces à toucher et des musiques et chansons adorables et incontournables. L’éveil musical se fait en rythme, les enfants adoreront retrouver les puces sonores à actionner, et se dandiner au rythme des comptines. Les illustrations de Mister Iwi sont colorées et rondes, offrant un bel univers à découvrir aux enfants.

Mes premières petites comptines et Mes premières petites chansons sont deux titres de la collection Un livre sonore à toucher, des éditions Gründ. Deux livres adorables, des recueils avec des chansons et comptines à écouter et des matières à toucher, pour une approche sensorielle plaisante.

Lien Amazon