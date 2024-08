The adventure of Dai – The hero Avan and the Dark Lord of Hellfire

L’univers de Dragon Quest est à retrouver, dans la nouvelle série, The adventure of Dai, The hero Avan and the Dark Lord of Hellfire, paru aux éditions Delcourt Tonkam, fin juin 2024. Un manga de Riku Sanjo et Yusaku Shibata, qui offre à découvrir la jeunesse d’Avan, un jeune homme destiné à devenir un grand héros en combattant Hadlar et l’armée du mal.

Le seigneur du mal est passé à l’attaque et le monde entier pousse des hurlements de terreur. Hadlar se réjouit de voir le pays qui brûle comme une vulgaire feuille de papier. Il constate que personne ne peut le divertir un peu… Alors qu’il écrase un homme au sol, celui-ci affirme qu’il ne faut pas sous-estimer les humains ! En effet, il pense que les êtres humains ne se laisseront pas faire, pour le seigneur du mal et qu’un jour un héros fera son apparition, et sauvera le monde ! Le seigneur du mal rigole et finit par brûler sa proie. Puis, il affirme qu’il va conquérir le monde avec son armée… Mais celui d’entre eux qui sera assez brave pour lui tenir tête, méritera peut-être le titre de héros ! Par contre ce héros ne sera pas courageux, mais plutôt inconscient !

C’est une aventure palpitante qui s’annonce ici, avec cette série spin off consacrée à Dragon Quest, la quête de Dai. L’armée du mal, menée par Hadlar, envahit le monde, brûle le continent. Le royaume de Carl s’élève face à la menace, et tente de lutter sans répit, avec la princesse Flora. Avan est bien loin de se soucier de la princesse et préfère rester aux cuisines, pour améliorer la qualité des repas du château. Mais lorsque la princesse est menacée d’enlèvement, le héros va se révéler, petit à petit… Le manga est bien rythmé et plaisant à découvrir. Entre action, combat et humour, le récit reste passionnant et captivant, offrant une belle aventure à lire. Ce premier tome amorce une belle série à en devenir, en espérant que la suite suive. Le dessin offre un trait fin, dynamique et fluide, très agréable.

The adventure of Dai – The hero Avan and the Dark Lord of Hellfire est une série spin off, de Dragon Quest, qui débute avec ce premier tome. Un manga des éditions Delcourt Tonkam, qui offre à découvrir une aventure épique et drôle, ainsi que la jeunesse d’Avan, un jeune homme destiné à devenir un grand héros.