La petite sirène – Ed. Sassi

La petite sirène est un coffret livre et puzzle, paru en mai 2024, aux éditions Sassi. Un coffret complet, pour découvrir ce conte éternel, à travers un livre cartonné, tout en longueur et continuer d’explorer l’histoire, avec un puzzle de 30 pièces, accompagné d’un poster.

Le coffret, adapté aux enfants à partir de 3 ans, propose de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la petite sirène. Un livre cartonné, tout en longueur explique qu’il y a bien longtemps, dans les eaux profondes de l’océan, vivaient le roi de la mer et ses filles sirènes, dans un château de corail. La plus petite des sirènes possédait une voix si mélodieuse, qu’elle enchantait tous les poissons. La jeune sirène était aussi très curieuse et s’aventurait souvent, à la surface de la mer, contre la volonté de son père. Elle y admirait les beautés du monde des humains. Une nuit, la petite sirène quitta le palais, en secret. Elle remonta à la surface, pour admirer un bateau. Mais bientôt un violent orage éclata…

Une belle histoire est à découvrir, pour les jeunes lecteurs, qui pourront aussi s’amuser du format original du livre. Ce dernier, aux pages cartonnés, et donc solides, tient parfaitement en main. Le récit est adapté, le texte plaisant à découvrir, accompagné de belles illustrations colorées et douces. Le coffret se complète avec un grand puzzle de 30 pièces assez grandes, ainsi faciles à prendre en main. Une belle illustration est à reformer, pour prolonger l’expérience et s’amuser, qui est aussi à retrouver sur un poster. La dextérité, la motricité fine et la logique vont être un peu mises à l’épreuve, pour les bambins qui s’amuseront. Le coffret est complet et pratique, avec une anse en cordelette, qui permet de le transporter facilement pour les enfants. Ainsi, pour les soirées chez des amis, ou aux restaurants, les bambins auront de quoi s’amuser et patienter, en attendant les adultes !

La petite sirène est un joli coffret pratique et complet, des éditions Sassi. Une boîte cartonnée, qui se compose d’un livre au format original, ainsi que d’un puzzle grand format, pour découvrir ou redécouvrir un conte universel, et prolonger le plaisir avec un jeu.