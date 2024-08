Bêlit & Valeria – Acier contre magie – Ed. Graph Zeppelin

Bêlit & Valeria, héroïnes de Robert E. Howard, sont à retrouver dans Acier contre magie, paru aux éditions Graph Zeppelin, en juillet 2024. Une bande dessinée, de Max Bemis et Rodney Buchemi, qui conte les aventures de deux guerrières, qui croiseront un jour la couche de Conan, ou encore l’épée de Red Sonja.

Au fond de la mer, dans le sable, surgit une femme. Elle dévore un crabe, remonte à la surface, parmi des sirènes. La femme recrache le crabe, sous l’air amusé des créatures marines. Puis, elle demande où une demoiselle bien élevée peut se faire baiser. Elles désignent toutes un lieu, derrière elles. Un peu plus tard, dans une taverne, les hommes discutent et s’encanaillent, alors que la jeune femme brune vient défoncer la porte. Elle exige qu’on lui apporte à boire, tout en insultant les habitants du coin. Elle demande aussi un galant homme, pour baiser… Mais elle finit par choisir elle-même cet homme ! Plusieurs ruades plus tard, la belle femme se présente. Il s’agit de Bêlit, native de Shem, la redoutable reine des pirates ! Le jeune barde, connaissant ainsi le nom de la dame, se met à parler… Elle lui explique qu’elle est cette femme !

Le monde d’héroïc-fantasy de Robert E. Howard est vaste, et regorge de nombreux personnages, dont Bêlit et Valeria. Les deux guerrières se retrouvent donc dans une aventure inédite, où la pirate va tenter de savoir ce qui s’est passé. En effet, elle devrait être morte, au fond de l’océan, mais la voici de nouveau ! En quête, elle n’hésite pas à défier tout le monde, même les dieux ! Ainsi, la bande dessinée se trouve dense, plutôt bien rythmée et découpée. Les créatures démoniques, les mages, la sorcellerie, le pouvoir, les combats restent au cœur du récit, offrant une aventure très épique. Les deux héroïnes ne semblent jamais en finir. Tout y est pour plaire aux fans du genre, qui pourront s’amuser avec ces deux belles guerrières aux dialogues grinçants. Le dessin est tout aussi plaisant, offrant à découvrir deux belles créatures, parmi tant d’autres, ainsi qu’un bestiaire riche.

Bêlit & Valeria – Acier contre magie est un album, des éditions Graph Zeppelin. Un ouvrage qui propose de retrouver les deux héroïnes de l’univers de Robert E. Howard, pour une quête semée d’embûches, de l’action, des créatures, des coups bas, des combats…