Un thé à Téhéran – Ed. Hauteville

Un thé à Téhéran est un roman de Marjan Kamali, paru aux éditions Hauteville, en août 2024. Un roman émouvant et joyeux, sur la famille, l’amour, offrant une quête d’identité, entre souvenirs et traditions, culture et espoir, origine et rêve.

Mina était encore à moitié endormie lorsque sa mère, Darya, lui téléphona pour lui annoncer qu’elle avait trouvé le cadeau parfait pour ses vingt ans. D’une voix presque étouffée Darya annonça qu’il s’appelait M. Dashti. Il s’agissait d’un homme avec deux masters, un doctorat et un MBA, c’était un cousin au troisième degré de Reza Shah. L’homme vivait à Atlanta, semblant être en parfaite santé, avec une dentition magnifique ! Il devrait venir le dimanche qui suit, pour prendre un thé et discuter. Darya supplia sa fille de ne pas lui faire faux bond, cette fois-ci. La mère en avait assez de tous ces caprices, mais ajouta qu’elle devrait mettre sa robe couleur lavande…

Sa famille originaire de Téhéran, s’est installée à New York, et semble bien installer dans ce nouveau pays. Alors que Mina espère vivre une vie tranquille, dans ce pays, sa mère, nourrit d’autres rêves, pour sa fille, et ne cesse de lui présenter des prétendants, ayant des origines iraniennes. Les deux femmes ont bien du mal à se comprendre, aussi, elles décident de partir en voyage en Iran, pour renouer avec leur origine et tenter de se rapprocher. Le roman est touchant, proposant une quête d’identité, entre souvenirs et traditions. Les personnages sont attachants et travaillés, l’immersion et les détails sont plaisants. Il y a aussi un brin d’humour, dans ce récit empreint de romance et de tradition, offrant un joli mélange. L’histoire est étincelante et chaleureuse, suggérant un beau moment de lecture.

Un thé à Téhéran est un roman touchant de Marjan Kamali, paru aux éditions Hauteville. Une quête d’identité, qui invite au voyage, entre une fille et sa mère, qui vont également essayer de se retrouver, au travers de leur origine, tout en alliant la vie moderne.