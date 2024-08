Nice : “Eaux travers”, une exposition de photos de Frédéric Lefeuvre à découvrir au Deck Hôtel

“Je photographie des gens, des lieux et tout”, voilà comment Frédéric Lefeuvre aime se décrire sur son compte Instagram @Aseed. Né en 1980 à Toulon, l’artiste baigne dans la photographie depuis sa plus tendre enfance, grâce à sa mère qui lui a transmis cette passion. Au départ informaticien, il a commencé à exercer son talent en 2007, en shootant des concerts de Pop Rock. Il l’a ensuite mis à profit pour ses proches et ses amis… et, de fil en aiguille, en a fait son métier. Aujourd’hui, il s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Il organise des séances photos en extérieur, en intérieur… mais également sous l’eau. En 2020, il a ouvert son propre studio photo à Nice, le Pineapple Studio, disponible à la location.

Spécialiste des portraits et des photos lifestyle, aSeed est aussi passionné par la mer et la nature. Ce qui l’a poussé, à partir de 2012, à réunir son métier et sa passion pour développer la photo « underwater ». Équipé d’un caisson étanche permettant une qualité d’image incomparable, l’artiste plonge dans les eaux claires de la Riviera pour saisir des instants magiques, où règne le silence de la vie sous-marine. Pour mettre en avant la beauté des fonds marins, des modèles femmes ont pris la pause face à son objectif. Captées au levé du soleil, ces photos offrent une poésie féérique et hypnotique.

