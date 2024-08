Lancement du guide Petit Futé Côte d’Azur Monaco 2024/2025 au Riviera Golf Domaine de Barbossi

Début juillet, c’est dans le magnifique cadre du Riviera Golf Domaine de Barbossi, à Mandelieu-la-Napoule, qu’ a eu lieu le lancement du guide “Petit Futé Côte d’Azur Monaco 2024/2025” en partenariat avec Côte d’Azur France Tourisme. Cet événement a réuni plus de trois cents professionnels du tourisme azuréen, élus, médias, partenaires et ambassadeurs Côte d’Azur France, en présence notamment d’Isabelle Drezen, responsable du Petit Futé Côte d’Azur, de la sénatrice Alexandra Borchio-Fontimp, présidente de Côte d’Azur France Tourisme.

Les invités ont célébré le lancement de l’édition 2024-2025 du Petit Futé dans une ambiance musicale et festive. Ils ont ainsi pu savourer les verrines et autres mets délicieux proposés par les différents chefs et déguster des vins des domaines de la Côte d’Azur.

En ce début d’été, la Côte d’Azur a été doublement mise à l’honneur au Riviera Golf Domaine de Barbossi de Mandelieu-La-Napoule. Outre le lancement de la nouvelle édition du Petit Futé Côte d’Azur Monaco, ont été présentés les nouveaux produits de la Collection Côte d’Azur France.

Le Petit Futé est le guide indispensable non seulement aux touristes mais aussi aux azuréens. Il propose de très nombreuses adresses de restaurants, d’hôtels, de sites culturels à visiter, de lieux où se détendre, faire du sport ou faire du shopping. Entièrement repensés, les incontournables guides France du Petit Futé offrent désormais aux lecteurs une nouvelle génération de guides plus interactifs et axés sur l’expérience locale. A mi-chemin entre le guide et le magazine, Petit Futé innove encore une fois en proposant un contenu unique sur le marché des guides de tourisme à travers 4 axes principaux : Inspirer, Découvrir, Visiter et Organiser son voyage ainsi qu’un contenu additionnel multimédia : vidéos, photos, playlist et sites web facilement accessibles via smartphone.

Le Petit Futé Côte d’Azur et Monaco 2024/2025, 480 pages prix public version papier : 13,95 euros . Pour plus de renseignements : www.petitfute.com