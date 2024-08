La magie d’Oz – Origines est un recueil d’histoires courtes, d’un collectif d’auteurs, paru aux éditions Graph Zeppelin, en juillet 2024. Un album captivant qui invite à plonger aux origines du royaume d’Oz, revenant sur la genèse de différents personnages importants.

Oz était autrefois une magnifique terre remplie d’espoir et de lumière. Oz avait réussi à éviter, pendant un millénium, les guerres et folies qui agitaient tous les autres royaumes de pouvoir. Mais la corruption venait de l’intérieur, nourrie par une soif de pouvoir. La diabolique sorcière Zamora avait tenté de conquérir le royaume. Elle avait échoué. Les cicatrices résultant de cette bataille étaient encore à vif dans ce qu’elle avait laissé au royaume d’Oz. Lynessa et Zinna, ses filles, avaient juré de terminer ce que leur mère avait commencé. Aussi, elles s’étaient alliées avec le seigneur des ténèbres, et avaient séparé Oz en deux. Lynessa, devenue la méchante sorcière de l’ouest, avait pris possession de la terre de Skarab. Cette terre était devenue son petit royaume. C’est là que vivait Nicholas, le bûcheron solitaire. Rien ne le poussait à la rébellion, lorsque la sorcière a pris le contrôle de Skarab.

Le recueil propose sept histoires courtes, invitant à découvrir les origines du royaume d’Oz et d’assister à la genèse de différents personnages. Des récits fascinants dans lesquels on retrouve le bûcheron de fer-blanc, le lion Thorne, l’Epouvantail, le chien Toto… Le royaume recèle de nombreux secrets et certains d’entre eux se voient révélés dans cette bande dessinée plaisante à lire. Les différents récits restent captivants, proposant de découvrir différemment certains personnages. L’amour, la haine, le combat, le pouvoir, la ruse, les coups bas et la magie restent au cœur de ces histoires. C’est rythmé, puissant, intéressant, revenant sur des personnages charismatiques, dont l’histoire et le passé sont dévoilés. Le recueil propose ainsi un nouveau regard sur le royaume d’Oz qui semble regorgé de nombreuses surprises. Le dessin, par un collectif, également, comme pour les récits, offre des traits différents, mais plaisants. L’ouvrage se termine par une galerie d’illustrations.

La magie d’Oz – Origines est un beau recueil de récits, des éditions Graph Zeppelin. Un album captivant qui propose de découvrir sept récits, revenant sur les origines de certains personnages, à travers des histoires touchantes, bouleversantes, tragiques, captivantes, intéressantes…