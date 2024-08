Rentrée – UHU et sa nouvelle collaboration Minecraft

Pour la rentrée, UHU, incontournable allié des petits et grands écoliers, fait appel à Minecraft. Des bâtons de colle, la Patafix, de la colle ou encore des corrections en roller vont pouvoir se glisser dans les trousses des élèves, collégiens, lycéens et même pour les parents, dans les bureaux, pour cette nouvelle rentrée !

UHU, marque familiale du groupe international Bolton Adhesives, présent dans plus de 125 pays, présente une nouvelle collaboration, pour la rentrée. Des produits adaptés à tous les âges et des incontournables pour la rentrée scolaire, entre colles, bâtons de colle, correcteur et Patafix. Ainsi, les produits UHU s’habillent des personnages emblématiques de Minecraft, apportant une touche de bonne humeur et de fantaisie, pour le retour sur les bancs de l’école !

Minecraft, jeu qui réunit des millions de gamers à travers le monde, avec son univers cubique, propose aussi de prolonger l’expérience et la créativité, à travers cette collaboration bienvenue. Les enfants, comme les adultes, vont pouvoir créer librement coller et apposer, ou corriger, pour les cours, les exercices, les dessins ou encore la chambre, ou le bureau.

Ainsi, le meilleur de l’univers de Minecraft est à retrouver, sur les lots de stic Magic blue, les lots de stic, la box collector de stic, la Patafix jaune et la Patafix blanche, les lots de stic Renature, la colle tout et les lots de correction Mini roller. Les tubes de colle Magic blue proposent une formule à 98% naturelle, pour un effet bleu au collage, qui devient transparent au séchage. Un effet « Wahou », pour les enfants, qui s’avère aussi très pratique, pour les plus petits qui ne savent jamais où ils ont déjà apposé de la colle !

Les lots de stic présentent le célèbre bâton de colle, au bouchon à vis, qui reste économique, glisse parfaitement, reste propre et lavable à froid. Sa formule avec 98% de matières naturelles, colle le papier, le carton, les étiquettes, les photos et le polystyrène expansé. Les lots sont nombreux, entre la box collector avec 8 stic, ou encore les stic plus grands.

Dans la gamme Renature, les lots de stic sont également présents, tout comme la Colle tout. Là aussi, leur formule est à 98% d’origine naturelle, avec des tubes d’origine végétale. Le stic grade les mêmes propriétés, tandis que la Colle tout propose une colle multi-matériaux, sans solvant et lavable au savon. Avec son applicateur, elle permet d’être plus précis, pour les petits traits, ou plus large, lorsqu’il faut être généreux. Des positions efficaces et pratiques, qui suggèrent une précision adapter à tout type de collage.

Enfin, le lot de mini roller, pour la correction reste un indispensable, à l’école ou au bureau, voire à la maison, qui trouvera sa place facilement. La Patafix plaira également à tous les membres de la famille, pour décorer la chambre, et mettre de nouvelles photos, ou d’autres posters. Dans la cuisine, ces pastilles adhésives permettront d’accrocher les nouveaux emplois du temps !

