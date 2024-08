Nice Jazz Fest du 20 au 23 août

Cette année, en raison des Jeux Olympiques et de l’arrivée du Tour de France, le Nice Jazz Festival ne s’est pas tenu en juillet. Que les fans de musiques et de concerts se rassurent : non seulement il est décalé en août mais en plus il change de nom. Appelé désormais le Nice Jazz Fest, l’événement musical de la capitale azuréenne aura lieu du 20 au 23 août avec une programmation riche et éclectique sur la scène Masséna et au Théâtre de Verdure.

Nas, Phoenix, Jungle en têtes d’affiche

Les deux scènes accueilleront chaque soir trois concerts. On ne se trompera certainement pas en affirmant que celui du groupe Phoenix qui vient d’enflammer le Stade de France lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, attirera un très large public. Durant ces quatre soirées, sont notamment attendus le rappeur américain Nas, le chanteur Dabeull accompagné de ses musiciens, le groupe Jungle, le jazzman Kenny Garrett, Julien Granel, Meute ou encore Yamê.

Voici le programme complet :

Mardi 20 août

Théâtre de verdure : 19h30 Louis Matute, 21h Thee Sacred Souls, 22h30, Isaiah Collier & The Chosen Few

Scène Masséna : 20h Wasia Project, 21h15 Dabeull Live Band, 23h Nas

Mercredi 21 août

Théâtre de verdure : 19h30 Stella Cole, 20h45 Alfredo Rodriguez, 22h30 Kenny Garrett

Scène Masséna : 20h00 Jordan Rakei, 21h15 Omah Lay, 23h Jungle

Jeudi 22 août

Théâtre de verdure : 19h30 Arnaud Dolmen & Le Vitygroove, 20h45 Theo Croker, 22h30 Monty Alexander

Scène Masséna : 20h00 Julien Granel, 21h15 Sampha, 23h00 Phoenix

Vendredi 23 août

Théâtre de verdure : 19h30 Kareen Guiock Thuram, 20h45 Léon Phal, 22h30 John Cleary and The Absolute Monster Gentlemen

Scéne Masséna : 20h00 Rejjie Snow, 21h15 Meute, 23h00 Yamê

Les tarifs : adulte 45euros, enfant (jusqu’à 17 ans), étudiant, sénior (à partir de 65 ans) 32 euros.

Un Kid’s Club et de nombreuses animations

Grande nouveauté de cette édition : le Kid’s Club “Ramène ta fraise”. Des animateurs professionnels accueilleront les enfants de 4 à 10 ans le temps des concerts, de 18h30 à 00h45.

Quant à l’offre restauration, elle sera particulièrement large cette année. La Ville de Nice a fait appel à plusieurs restaurateurs locaux pour régaler les papilles des festivaliers entre deux concerts.

Parmi les nombreuses animations proposées cette année, il y aura comedy club et une jam session jusqu’à 2h30, mais aussi les bien connus terrains de pétanque de La Boulisterie ou encore le concept-store Pop Riviera.

Pour plus de renseignements sur le Nice Jazz Fest : www.nicejazzfest.fr