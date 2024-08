Cherry blossoms after winter – Tome 1

Cherry blossoms after winter est un boy’s love, adapté en drama, disponible sur Viki, qui débute avec ce premier tome, paru en juillet 2024. Une bande dessinée, de Bamwoo, paru aux éditions Delcourt, dans la collection KBooks, qui présente un récit sensible et captivant.

Haebom tient la main d’une femme. Elle présente au jeune garçon sa nouvelle maison. La femme va voir un autre jeune garçon qui semble négatif. Il ne veut pas être le frère de Haebom. La maman va le voir, tentant d’apaiser les choses. Mais Haebom est à côté, il a tout entendu et reste tremblant. Le jeune garçon pleure, sans même bougé… Quelques années plus tard, Haebom, adolescent, se réveille et se demande pourquoi il a pensé à ce moment douloureux. Il est le narrateur de son histoire et explique que ses parents sont morts, lorsqu’il avait 7 ans. Il n’avait nulle part où aller, alors une amie de sa maman l’a recueilli. Madame Ha Eunseon l’a élevé comme son propre fils. Haebom est descendu dans la cuisine et découvrir la femme en train de préparer le petit déjeuner. C’est son cadeau pour la rentrée des garçons !

Le récit est rapidement touchant, avec cette première scène du passé, où l’on découvre Haebom perdu, dans une nouvelle famille, avec un autre garçon qui ne veut pas de lui ! Malgré le malheur, il semble heureux, dans cette famille, avec cette femme simple et aimante. Il essaie de s’effacer, pour ne pas embêter Taesung, son frère d’adoption. Plus que cela, il cache à sa famille qu’il est victime de harcèlement scolaire, subissant tous les jours des intimidations. Arrivé en terminale, il espère pouvoir tirer un trait sur l’année scolaire précédente, mais se rend compte qu’il est encore dans la même classe que ses bourreaux. La bande dessinée dépeint un héros sensible, profondément bon, qui se fait malheureusement harcelé. Le récit est touchant, présentant des situations complexes, des sentiments divers, pour un adolescent qui tente de se construire. Le dessin est tout aussi séduisant, avec un trait fin et doux.

Cherry blossoms after winter est un boy’s love, des éditions Delcourt, de la collection KBooks. Une comédie romantique douce et touchante, avec une relation entre les deux garçons qui va évoluer, face aux inquiétudes, au harcèlement scolaire, aux intimidations…