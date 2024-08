Rick and Morty Vs. Cthulhu – Ed. HiComics

Rick and Morty Vs. Cthulhu est un nouvel album de la série déjantée, des éditions Hi Comics, paru en juillet 2024. Une nouvelle aventure, pour les deux personnages, qui débarquent dans l’univers de Lovecraft, pour continuer de bousculer la pop-culture !

Rick et Morty sont en mission, sur une autre planète. Ils tentent de refourguer quelque chose et cela semble très sérieux. Les créatures veulent d’abord vérifier le matos… Rick affirme qu’il assure toujours, mais laisse les acheteurs vérifier. Ils ouvrent une boîte, avec l’aide d’une télécommande. La créature met la main dans la boîte et constate que cela a l’air bon ! Puis, la créature goûte. C’est là que les choses se gâtent… La créature recrache affirmant qu’il ne s’agit pas de sucre. Toutes les autres prennent leur arme pour tirer vers les vendeurs. Rick se protège efficacement, tandis que Morty se planque. Le grand-père finit par dégommer tout le monde, alors que Morty réagit bien plus tard. Dans le vaisseau, Rick ne comprend pas ce qui vient de se passer. Morty, déclare qu’il n’a pas trouvé de sucre, mais que de l’aspartame. Rick enrage…

De retour à la maison, Rick s’aperçoit qu’il y a un souci. Lui, et sa famille, vont devoir se rendre dans la dimension Lovecraft, pour aller massacrer une connerie d’horreur cosmique raciste et haineuse. Le début d’une nouvelle aventure improbable, au cœur de l’étrange et de l’horreur, mais cela ne change pas réellement beaucoup, pour les deux héros et leur famille. Les répliques restent cinglantes, dans cette bande dessinée rythmée et plaisante. L’univers déjanté côtoie les horreurs Lovecraftiens, pour un voyage surprenant, à traverser des dimensions fantastiques et horrifiques. Ils vont combattre des monstruosités, se transformer, trouver l’amour… L’humour particulier et les blagues douteuses restent au cœur de ces aventures farfelues, aux personnages déments. L’ouvrage se complète avec une découverte de l’univers Lovecraftien, et d’une galerie d’illustrations. Le dessin offre un trait rond, simple et expressif, suggérant un univers plutôt plaisant et coloré.

Rick and Morty Vs. Cthulhu est un nouvel album de la série déjantée, des éditions Hi Comics. Une aventure pour toute la famille, qui va devoir traverser plusieurs dimensions fantastiques, horrifiques et dangereuses, pour traquer et détruire Cthulhu…