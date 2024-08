La Brigade – Merlin, comme vous ne l’avez jamais lu ! – Éditions La joie de Lire

Partagez





Quelqu’un a jeté un triple mauvais sort au grand Merlin L’enchanteur !! Ce vieil homme barbu, qui fût, pendant des siècles LE magicien de toutes les histoires du monde, n’intéresse plus personne. Il va devoir s’acoquiner avec La Brigade bien spéciale, pour une quête chimérique à travers des strates littéraires et alphabétiques !

Un conte brindezingue fantastiquement enchanteur, pour retrouver une notoriété perdue !

Sorti de l’imagination de Victor Hussenot et disponible le 23 août 24 aux Éditions La joie de lire !(+9)

Le décor :

Austère vallée des chapeaux pointus…

Merlin, l’enchanteur se tourmente du désintérêt croissant des lecteurs ingrats, au sujet de toutes ses aventures épiques d’antan. Lui, cet être mythique, diabolique, fantastique, excentrique… Tous les mots finissant en …ique qui font reluire son ego. Oublié des grimoires et des lecteurs du monde entier !!! Comment est-ce possible ? Ne serait-ce pas un genre de mauvais sort que quelqu’un lui aurait jeté ?? Qui pourrait l’aider à retrouver de sa superbe ? Mais oui !! Pierrot, son ami, confrère magicien lui aussi. Il saura sûrement quoi faire.

Le vieux barbu s’envole plein d’espoir, traversant la Mer des crépuscules et ses créatures cauchemardesques. Puis parvient enfin, après plusieurs jours de vol, sur la Côte des contes !

Cela fait plus de vingt-cinq ou vingt-six siècles que les deux confrères ne se sont pas vus. Malgré tout, Pierrot écoute le désarroi de ce cher Merlin. Puis, lui propose de trouver de valeureux guerriers afin d’accomplir une quête passionnante, où les dangers et les épreuves se succéderont.

C’est le début d’une folle aventure. Après avoir scellé un pacte, Pierrot téléporte Merlin non loin des guerriers qu’il devra convaincre de l’accompagner pour cette épopée rocambolesque. Ce sera un personnage légendaire et un étrange fantôme !!

Le point sur le pavé :

Dès les premières images de cette merveille fantastique, publiée aux Éditions La joie de lire, le lecteur est absorbé par les couleurs et le style graphique de Victor Hussenot ! D’un atelier de sorcier, on passe vite à un vieux rafiot et à ses convives pour plonger directement dans un monde encore plus onirique, poético-farfelu, un voyage funambulesque !

Le monde de l’auteur est parsemé de strates dont il faut trouver l’entrée et la sortie, par des portails magiques, s’axant sur une ou deux pages afin d’y donner une dimension troublante. Puis subir les épreuves imaginées par les habitants.

Un peu comme des escaliers de Penrose, il joue, sur chaque planche de La Brigade, de représentations labyrinthiques, déstabilisantes, de scènes cérébrales, littéraires rendant son œuvre unique et complètement folle !

On y rencontre des personnages surprenants. Un « faux hercule » bavard et rustre à souhait, rêvant de toutes les belles femmes qui l’accompagneront à nouveau après cette quête. Un oiseau-fusain, qui peut transformer chaque page. Des créatures aussi originales que le récit de cette aventure qui se déroule entre l’espace de ses pages, dont la mécanique impeccable vous permet un voyage « parallèle » !!

Conclusion :

La Brigade aux Éditions La joie de Lire est avant tout une œuvre follement artistique ! Elle dénote complètement par son aspect fantasmagorique, surprenant constamment le lecteur qui s’éprend d’un sentiment de liberté enthousiasmant au gré des pages !

Une expérience envoûtante, drôle, aux personnages attachants et caricaturaux, pour sortir des sentiers battus !!!