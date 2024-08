Western Love – Noël en famille

Noël en famille est le deuxième tome de la série Western Love, d’Augustin Lebon, paru en août 2024, aux éditions Soleil. Une nouvelle aventure pour la teigne et le gentil, offrant un western young adult frais, plein d’action et d’humour, plutôt réussi et plaisant.

Gentil regarde paisiblement Molly dormir auprès de lui. Il trouve que tous les lendemains qui suivent un coup de foudre sont mieux. Il tente de réveiller sa bien-aimée, expliquant que son thé est presque froid et que quelqu’un veut la voir. Molly finit par se réveiller, et se redresser dans le lit. Elle grommelle, avant de demander où se trouver cette personne. Gentil lui montre la fenêtre. Molly observe et aperçoit un petit bonhomme de neige souriant. Elle embrasse alors Gentil, tout en lui affirmant qu’il est un idiot. Quand il y repense, Gentil se dit qu’ils n’auraient jamais dû sortir de cette chambre… Le couple fait des emplettes avant de reprendre la route. Molly s’achète une robe et du tissu pour les futurs rideaux de son restaurant en Californie, tandis que Gentil prend de quoi manger. Alors qu’ils quittent la boutique, ils tombent sur un shérif et ses adjoints.

Alors qu’ils sont en route pour la Californie, Molly et Gentil découvrent, dans la neige, le cadavre d’une femme avec dans ses bras un bébé. Ils sont rapidement confrontés à d’étranges hommes qui veulent récupérer le petit. Mais le couple ne l’entend pas ainsi et prend la fuite, avec le bébé. Commence ainsi une aventure improbable, pour les deux tourtereaux… La bande dessinée se trouve toujours aussi bien rythmée, plaisante et drôle. Le bébé va mettre en péril la vie des héros, mais aussi leur couple. En effet, l’une ne veut pas d’enfant, alors que l’autre semblait vouloir fonder une famille. Le différend met un peu à cran les deux héros, qui vont devoir pourtant s’en sortir, entre les différents coups de feu ! L’action, le suspense et les dialogues travaillés, offrant une belle aventure, pour ces deux personnages attachants. Le dessin reste énergique et fluide, proposant un bel album.

Noël en famille est le deuxième tome, et espérons pas le dernier, de la série Western Love, des éditions Soleil. Un western young adult qui propose de suivre la suite des péripéties de Molly et Gentil, dans une nouvelle aventure qui va mettre leur vie en péril, et leurs nerfs aussi !