Trolls de Troy, tome 25, On ne badine pas avec les mouches

On ne badine pas avec les mouches est le vingt-cinquième tome de la série fantastique et drôle, Trolls de Troy, des éditions Soleil. Une nouvelle bande dessinée, parue fin mars 2021, de Christophe Arleston et Jean-Louis Mourier, qui présente une nouvelle aventure pleine d’humour.

Dans la forêt luxuriante, un oiseau apporte des brindilles pour construire un nid. Aussi, Pröfy s’est inspiré des nids des oiseaux pour tenter de construire la maison qui devrait l’abriter lui et sa belle Waha. Car, pour séduire la trolle de leurs rêves et former officiellement un couple, le jeune troll mâle, doit en premier lieu construire la maison qui abritera leur amour. C’est une étape incontournable, qui fait partie de leurs mœurs complexes. Aussi, malgré de nombreux échecs, Pröfy n’a jamais abandonné, il est tenace et veut conquérir Waha. Alors qu’il est sur le point de terminer son petit nid d’amour, la jeune trolle vient voir le travail effectué par Pröfy. Elle lui suggère, tout de même de mettre une échelle, pour arriver plus facilement à la maison. Ils regardent l’intérieur, tous les deux, Waha semble ravie. Mais au bout de la branche, un oiseau vient poser une brindille pour son nid. La branche casse et la maison s’effondre.

Il semblerait également que ce soit à cause de la mouche de Teträm, que la branche ait cédé. Aussi, Puitepée tire sur un bout de liane de sa maison, qui casse ainsi son mariage. Teträm se voit dans l’obligation de refaire une maison, tandis que sa femme fâchée, va se détendre dans les bois. C’est là qu’un mage lui prend quelques poils, pour un philtre d’amour. En effet, à Eckmül, une machination se prépare contre le vénérable Rysta Fukatou, qui boit un philtre d’amour et enlève la belle Puitepée. Les deux amoureux, malgré leurs différences, mettent la ville à l’heure trolle, avec de nouvelles tendances, comme les douches en moins, les poils qui poussent… La bande dessinée présente une aventure incroyable et drôle, captivante et amusante, abordant, par la même occasion la question des couples de cultures différentes, l’acceptation de la société… Le récit est plein de rebondissements et d’humour, avec une héroïne, Waha, toujours aussi déterminée et un époux, Teträm, malheureux et énervé, bien décidés à récupérer Puitepée. Le dessin est toujours aussi plaisant, fluide, vif et captivant, offrant un univers amusant, détaillé, travaillé et coloré.

On ne badine pas avec les mouches est le vingt-cinquième tome de Trolls de Troy, des éditions Soleil, une nouvelle aventure pour Waha et son père, qui vont devoir contrecarrer une machination à l’encontre du vénérable Fukatou éperdument amoureux de Puitepée, qui a été aussi victime du même philtre d’amour.