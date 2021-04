Naruto : Que devez-vous savoir de ce manga

Naruto est le meilleur manga au monde. Cette phrase pourrait vous attirer de nombreux amis, mais aussi de nombreux autres protestataires, tant le sujet fait débat au sein de la communauté des mangakas. Pourtant, Naruto tout comme One Piece et Dragon Ball, revêt des particularités qui font de lui l’un des mangas les plus appréciés au monde. Voici ce qui fait de Naruto un manga pas comme les autres.

Histoire

L’histoire de Naruto est assez particulière. Comme dans la plupart des Shonen, Naruto est avant tout l’histoire d’un garçon qui a un rêve et qui traversera mille et une péripéties pour le voir se concrétiser. Prenant place dans un monde à mi-chemin entre le passé des ninjas japonais et l’époque moderne, le manga a fait de nombreux fans à travers le monde. Avec le poster Naruto et les figurines à l’effigie des personnages principaux, les férus de la saga sont facilement identifiables. La popularité du manga vient avant tout de son histoire émouvante, très humaine et motivante.

Dans Naruto, il y a différents villages qui se livrent une guerre sans merci pour accroître leur pouvoir et leur hégémonie. Au-delà du simple aspect militaire, Naruto revêt une touche de mystère à travers l’existence des démons à queues. Ces êtres avec une force surnaturelle sont normalement dangereux, mais leur pouvoir peut être contrôlé quand ils sont scellés à l’intérieur d’un être humain. C’est le genre que connaîtra Naruto dont le père Minato était le quatrième Hokage (titre que porte le chef du village). Voulant protéger son village de l’attaque de Kyubi le démon à neuf queues, il scellera ce dernier en son propre fils lors d’une cérémonie qui lui coûtera la vie.

Naruto grandit donc en tant qu’Orphelin. Craint et méprisé par les habitants du village en raison du lourd fardeau qui est le sien, il devient un cancre qui multiplie les âneries pour attirer l’attention. Il rate à 3 reprises l’examen genin qui constitue le premier titre d’un ninja. Il a pourtant un rêve, devenir Hokage et ce rêve est ce qui lui donne la hargne de vaincre et de persévérer même dans les situations les plus saugrenues. Après avoir finalement pu accéder au premier niveau, il fera partie d’un trio prodigieux avec la belle Sakura et son éternel rival Sasuke. Ce trio sous l’œil avisé de Kakashi Hatake va acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour devenir une équipe forte et solide dont dépendra l’avenir du village de Konoha.

À travers différents périples, Naruto qui autrefois était ostracisé, finira par s’imposer. Il devient indispensable et se montre prodigieux. Naruto l’indécis laisse place à une personne plus sûre d’elle et dont les frappes mettent les ennemis en déroute.

Personnages principaux

Naruto Uzumaki est le personnage principal de l’histoire. Il s’agit de son épopée et de celle du monde des ninjas. On retrouve également Sakura Haruno dont il est épris, Sasuke Uchiwa et son dilemme familial ainsi que sa quête de sens et de pouvoir. Kakashi Hatake est aussi un personnage important de la série. Enfin, de nombreux autres personnages non moins importants : Jiraya, Tsunade, Orochimaru, Gaara du désert, Hinata Hyuga, Shikamaru, Rock Lee, Madara, Pain et bien d’autres renforcent l’univers de Naruto.

L’univers de Naruto

L’univers de Naruto est exotique de par ses nombreuses influences. Le bouddhisme y est présent à travers l’existence du chakra qui est le flux énergétique contenu dans toutes les formes de vie et la source du pouvoir des ninjas. Des éléments propres à la culture du Japon et au shintoïsme s’y trouvent également.

Naruto enseigne la patience et la persévérance. Pour de nombreux fans, Naruto n’est pas qu’un simple manga, c’est une invitation. Naruto est une invitation à croire en soi et en ses aspirations les plus profondes. C’est également un moyen de voir le monde autrement en prenant les difficultés comme des étapes essentielles pour la concrétisation de nos rêves les plus fous.