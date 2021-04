Pokémon – A la découverte de Galar

A la découverte de Galar est un nouveau titre de la collection Pokémon, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Une aventure cherche et trouve, parue en février 2021, qui invite les jeunes lecteurs à partir à la recherche de nouveaux Pokémon de la région de Galar.

Le livre-jeu débute avec un sommaire qui présente l’aventure à venir, avec des premières pages qui proposent de partir à la rencontre des Pokémon de cette nouvelle région, puis de vivre un défi suprême, réservé aux dresseurs les plus aguerris, avant de retrouver toutes les informations importantes à connaître sur certains Pokémon de l’histoire. Enfin, des jeux variés et divers sont à découvrir, pour s’amuser avec les Pokémon de Galar, ainsi que la page de toutes les solutions, pour le jeu de cherche et trouve, du livre. Il y a aussi une double page d’autocollants à retrouver, au milieu de l’ouvrage, pour coller ces héros particuliers sur des dessins, des cahiers, des classeurs…

Le livre-jeu est très complet, avec à chaque double page, pour le début, une invitation à suivre Pikachu décidé à explorer la région de Galar. Quelques phrases présentent l’aventure, la région et les Pokémon à découvrir. En même temps, un jeu de cherche et trouve est à retrouver et à faire, pour les jeunes lecteurs qui vont s’immerger facilement au milieu de nombreux de ces êtres incroyables et fantastiques, tant les illustrations sont pleines de détails. Une superbe journée pour Pikachu et tous les jeunes fans de cette saga, qui se termine par un défi, des informations et des jeux d’observation pour tester les aptitudes des enfants. La découverte est fabuleuse et immersive, avec des grandes illustrations colorées et un univers fantastique toujours aussi plaisant à retrouver.

A la découverte de Galar est un livre-jeu, des éditions Les livres du Dragon d’Or, qui invite les enfants à retrouver l’univers des Pokémon à travers un jeu de cherche et trouve grandiose, compléter par quelques informations et d’autres jeux variés.