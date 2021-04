La FDJ remet plus de 70 millions d’euros à l’État !

De temps à autre, on peut constater que l’État Français ne fait pas beaucoup d’efforts pour encaisser des sommes qui s’élèvent à des dizaines de millions d’euros, et c’est précisément ce qui s’est passé au mois de mars dernier.En effet, le gouvernement français a pu récupérer plus de 70 millions d’euros des caisses de la FDJ, nous a révélé le quotidien L’Express. Mais pour quelles raisons ?

Sommes non réclamées par les joueurs gagnants et application de la loi Pacte

Une manœuvre qui permet à l’État de récupérer de l’argent non réclamé à la FDJ est rendue possible grâce à l’entrée en vigueur de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises).

Ainsi, depuis novembre 2019, les sommes destinées aux gagnants reliés à la Française des Jeux peuvent se retrouver dans les caisses de l’État si ces dernières ne sont pas réclamées dans les temps par les joueurs chanceux !

Et c’est exactement ce qui s’est passé pour la première fois en mars 2021. L’État Français a exigé, conformément à la loi Pacte, la restitution de 70,5 millions d’euros non revendiqués par les joueurs gagnants au cours de l’année 2020.

Avant cette première opération, les gains non demandés par les vainqueurs de loteries comme le Loto et autres jeux demeuraient dans les caisses de la FDJ. Cette dernière utilisait ces fonds pour organiser des supers tirages ou encore pour des campagnes commerciales.

Dorénavant, cela ne lui est plus possible car les sommes non remises aux gagnants iront directement dans les caisses de l’État ! Pour ce dernier, il est une évidence que tous les jours, c’est vendredi 13 !

Cependant, la restitution de ces gains non réclamés par les joueurs ne concernent pas les gains du premier rang du jeu My Million, de l’EuroMillions ou encore du Loto.

Tous les autres rangs de ces derniers, en plus du Loto Foot, Rugby et Basket mais aussi de la loterie FDJ plébiscitée par un grand nombre de joueurs, le Keno Gagnant à Vie, sont par contre concernés par la loi Pacte.

La FDJ verse à l’État des revenus via 3 sources désormais

Suite à l’entrée en vigueur de la loi Pacte en mai 2019, la FDJ verse à l’État des sommes via non pas deux, mais trois sources désormais !

En effet, l’État Français est actionnaire de la société, ce qui lui permet de recevoir de plein droit des dividendes, en plus des taxes appliquées sur les mises des joueurs.

Depuis 2021, une troisième source vient compléter les deux précédentes, à savoir la restitution par la FDJ des gains non réclamés par les gagnants.

Ainsi, depuis la privatisation de l’entreprise en 2019, l’État détient 21,9 % des parts de la FDJ, ce qui lui permettra de toucher 37 millions d’euros.

Cette somme est déductible des 214 millions d’euros que la FDJ a dégagés en 2020. À cet égard, un quotidien français renommé a fait remarquer que le gouvernement a encaissé beaucoup plus de millions en lots « oubliés » qu’en taxes !

Par ailleurs, 2021 devrait encore être une année rentable pour l’État ! En effet, ce dernier a pu encore une fois se servir dans les caisses de la FDJ en février dernier, et ce, à hauteur de 1 047 023,20 euros précisément !

Cette somme issue de la loterie EuroMillions devait revenir à un joueur qui n’a, malheureusement pour lui, jamais réclamé son million — tout en sachant qu’il avait validé son ticket quelques mois plutôt !

Mais comment peut-on oublier d’aller retirer son million d’euros gagné ? Incroyable non ? Et pourtant ça arrive ! Certains joueurs sont trop distraits ou ne jouent que par habitude sans jamais vérifier les tirages des loteries de la FDJ.En tous les cas, la morale de cette histoire, c’est de toujours vérifier vos tickets de jeu avant de les mettre à la poubelle !