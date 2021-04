Le souffle de Géant – Editions Sarbacane

Le souffle du géant est une bande dessinée des éditions Sarbacane, parue en avril 2021. Un bel ouvrage, de Tom Aureille, qui présente une aventure épique, pour deux jeunes filles, deux orphelines dans une quête périlleuse, pour tenter de revoir leur mère.

Une jeune fille observe une famille de renards, dans les bois. Elle s’est caché et regarde amusée, les renardeaux qui s’amusent. Elle lit aussi un livre, qui parle de ces animaux. Bientôt, elle se fait surprendre par ces renards, qui prennent la fuite. La jeune fille est fâchée, et trouve pourtant qu’elle a été super discrète ! Mais, derrière elle, trois fauves semblent très menaçants. L’un d’eux met sa patte sur une brindille. Ce bruit interpelle immédiatement la jeune fille qui se retourne et voit le danger. Elle crie. Un peu plus loin, une autre jeune fille entend se crie et s’inquiète pour Sophia. Elle court vers elle, le poing serré, incandescent et rouge. Pendant ce temps, Sophia se fait attaquer. L’une des bêtes lui arrache un bout de cape. Alors, elle semble déterminer à ne pas se laisser faire, elle aussi a les poings, mais enflammés de bleu. Alors qu’elle est sur le point de frapper, sa sœur arrive…

Les deux jeunes filles arrivent à s’en sortir sans encombre, avec juste un bout de cape en moins. Puis, elles continuent leur route, une quête dangereuse, qu’elles cachent aux personnes qu’elles croisent sur leur chemin. Le récit est plaisant, présentant deux jeunes héroïnes, deux sœurs proches et déterminées à mener à bien leur quête, pour tenter de retrouver leur mère morte. En effet, des légendes racontent que l’on peut retrouver les être aimés, si l’on tue un géant et que l’on possède une pierre spéciale. N’ayant plus rien à perdre, les deux enfants se lancent dans cette quête périlleuse, qui va les mener vers de nombreux dangers, entre un homme qui les suit, une sorcière qui les manipule, des fauves qui les attaquent, les torrents, le froid… La bande dessinée est agréable à découvrir, avec des combats épiques, un monde fantastique et deux héroïnes courageuses, explorant aussi les sujets difficiles, surtout pour les enfants, de la mort et du deuil. Des flashbacks permettent aussi de comprendre le passé douloureux des enfants, et ce qui les motive dans cette quête. Le dessin est plaisant, plutôt simple mais efficace, avec un trait puissant et fluide, et des personnages expressifs.

Le souffle du Géant est un bel ouvrage des éditions Sarbacane, un récit complet, touchant et captivant, qui présente la quête périlleuse et presque impossible de deux jeunes filles orphelines, qui tentent tout pour retrouver leur mère morte.