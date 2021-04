La ville de Marseille évoque le soleil méditerranéen, la mer bleu azur, la cuisine exquise, et les belles balades le long du vieux port. Les plages de la capitale française du foot n’ont rien à envier aux plages exotiques les plus célèbres. Si vous voulez piquer une tête et vous faire un teint basané sur le rivage marseillais, il faut connaître les meilleurs coins du paradis. Découvrez les plus belles plages de Marseille dans cet article.

Quelles sont les plus belles plages du littoral marseillais ?

Le littoral marseillais a comme avantage de rassembler des plages au sable fin, des plages de galets et des falaises abritant de magnifiques portions du grand bleu. Certaines de ces plages sont très connues et des stations balnéaires existent tout au long du rivage marseillais. Mais les plus belles plages sont cachées et parfois difficiles d’accès dans célèbres calanques marseillaises ! Cependant, cela ne devrait pas vous décourager, car une randonnée peut être ajoutée à votre programme de la journée pour profiter au maximum des paysages. Les plus belles plages de Marseille sont:

La calanque de Méjean.

Les plages du Prado.

La plage de la Pointe Rouge.

La plage de l’archipel du Frioul.

La plage du Prophète.

La calanque d’En Vau.

La plage calanque Port-Pin.

La plage des Épluchures.

Découvrez les caractéristiques et les avantages de chacune de ces plages ci dessous.

La calanque de Méjean

Située entre Marseille et Carry, la calanque de Méjean est une des plus belles plages de sable et de gravillons de la côte bleue. Elle séduit par son eau translucide et ses rochers formant une belle crique idéale pour la baignade. La présence d’une verdure discrète rajoute des coins d’ombre pour se protéger du soleil et embellit le paysage.

Les plages du Prado

Les plages du Prado s’étendent sur plusieurs kilomètres et sont très animées. En effet, des bars branchés, des restaurants et des activités en tout genre sont à découvrir tout au long du littoral de Prado. Les plages sont propres et spacieuses, elles offrent toute l’animation dont peut rêver un vacancier. C’est un de lieux touristiques incontournables que vous devez voir si vous avez prévu de visiter Marseille et ses alentours !

La plage de la Pointe Rouge

La Pointe Rouge est la plus vaste plage du littoral marseillais. L’expérience méditerranéenne y est complète avec son eau d’un bleu éclatant et ses charmants petits restaurants. Idéale pour un après-midi en famille.

La plage de l’archipel du Frioul

Les îles de l’archipel du Frioul sont de vrais coins d’éden. Repère de faune et de flore rare, préservées à l’état sauvage et parsemées de châteaux médiévaux. Elles comptent plusieurs plages et criques d’une sublime beauté, bien qu’elles soient plus petites que les autres plages. L’avantage de l’archipel du Frioul est qu’on peut se baigner, faire du tourisme et apprendre l’histoire en même temps, rien que ça !

La plage du Prophète

Située sur la corniche kennedy, cette plage populaire bien aménagée compte même des terrains de volley pour des parties entre amis ou avec sa famille. Elle est particulièrement prisée par les parents, car la mer n’y pas très profonde.

La calanque d’En Vau

D’En-Vau est incontestablement une petite plage, mais elle a un charme méditerranéen caractéristique et fabuleux. Ses crêtes se prêtent bien aux virées pédestres et à la randonnée. Entre les falaises, on découvre une plage faite de sable blanc et de galets brillants, une mer douce, calme et translucide. Un havre de paix à ne surtout pas rater.

La plage calanque Port-Pin

La calanque de Port-Pin est située dans le quartier de Vaufrèges. Une belle promenade par le chemin côtier permet d’accéder à sa plage au sable doux et à l’eau d’un bleu turquoise qui ne manquera pas de ravir les vacanciers. La calanque de Port-Pin est également bordée de pin d’Alep qui rajoutent une senteur fraiche et de l’ombre. L’idéal après une bonne demi-heure de marche.

La plage des Épluchures

Bien que son nom ne l’indique pas, la plage des Épluchures est de loin la préférée des surfeurs. Les vagues hautes caractéristiques de cette plage du littoral marseillais ont fait l’endroit idéal pour pratiquer de nombreux sports nautiques.