Bonnes idées & gestes malins pour la planète est un livre de Caroline de Hugo, paru en avril 2021, aux éditions Hugo & Cie. Un livre plein d’astuce pour que toute la famille adopte des gestes écologiques tout en s’amusant, pour un monde futur meilleur.

Le livre à spirales, propose de protéger notre planète, car cela est devenu notre affaire à tous. En effet, notre façon de vivre n’est pas sans conséquence pour notre santé, celle de tous les êtres vivants et surtout pour notre Terre. Face à un constat sans appel, il est temps de prendre de réelles décisions et de faire de bons gestes pour notre futur et celui de la planète. Ainsi l’ouvrage propose de découvrir l’écologie au quotidien, loin d’être une punition, et qui peut devenir un jeu d’enfant pour toute la famille.

Le guide présente douze parties traitant de notre quotidien, avec la nourriture, l’habillage, l’habitat, le chauffage, l’eau, l’air, le corps, l’école et le bureau, les transports, les vacances, l’informatique et le recyclage. Il est rappelé les enjeux écologiques d’aujourd’hui et de demain, pour comprendre les gestes à faire, les accepter et les faire au quotidien. Des gestes malins, bien expliqués et simples, mais aussi des achats utiles et des défis à faire en famille. Des chiffres, informations et adresses sont apportés pour comprendre les enjeux et les économies à réaliser également. Le livre est ludique, plutôt agréable à découvrir et à lire, avec des paragraphes courts et clairs, des défis, de nombreuses adresses internet pour sauver, rejoindre, participer, soutenir, protéger… Les idées, les astuces sont nombreuses, pour tout changer, petit à petit au quotidien, et pour tout, de l’eau aux vacances, des vêtements à la nourriture. Des illustrations viennent compléter le guide, offrant une approche plus ludique et plaisante.

Bonnes idées & gestes malins pour la planète est un guide, des éditions Hugo & Cie, qui présente un livre astucieux pour accompagner toute la famille, afin d’adopter des gestes écologiques simples et efficaces, responsabilisant ainsi chacun des membres pour un futur meilleur.