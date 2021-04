Le petit problème de Victor – Un album aux Éditions Les 400 coups

“Le petit problème de Victor” est un album illustré absolument adorable à retrouver aux Éditions Les 400 coups. Raconté par Rhéa Dufresne et Thierry Manes, nous faisons la connaissance d’un éléphant au doux minois qui ne semble pas se rendre compte qu’il a de sérieux problèmes de vue, au grand désespoir de ses amis de la savane qui comptent bien remédier à tout cela.

Une histoire d’amitié drôle et touchante

“Le petit problème de Victor” est un livre touchant, drôle également. Les tout-petits vont de suite s’attacher à Victor, cet éléphant à la joie de vivre contagieuse. Rien ne semble perturber sa bonne humeur, pas même ses problèmes de myopie qui le rendent plus que maladroit. Il trébuche, chute, roule, virevolte, plonge et enquiquine bien souvent ses amis de la savane qui tentent de profiter de moments paisibles. Cela donne place à des situations cocasses durant lesquelles Victor arbore un délicieux sourire qui le suivra tout au long de ses aventures.

Un héros attendrissant malgré lui



Victor est le héros attachant par excellence. Il possède tous les codes qui vont permettre aux enfants de s’attacher à lui très rapidement. Tout cela en partie grâce au talent d’illustrateur de Thierry Manes qui nous offre une pépite visuelle. L’album est absolument magnifique : la bouille adorable de Victor, les couleurs vives et représentatives de la savane ou encore les graphismes proches des cartoons américains. La narration quant à elle est simple et explicite. Juste ce qu’il faut pour capter l’attention du petit qui va aimer suivre les péripéties de l’éléphant et rire face à autant de maladresse.

Notre avis sur le livre

“Le petit problème de Victor” renferme 13 doubles pages rythmées par les aventures d’un adorable éléphant. L’histoire est bien menée, parfaitement illustrée. Le jeune lecteur n’aura aucun mal à s’attacher à Victor et il fera aussi faire la connaissance d’autres animaux de la savane qui valent le détour : un rhino contemplatif voguant paisiblement à bord d’une barque, une tortue qui frôle la crise cardiaque, des perroquets apeurés, un lapin qui s’abrite sous un parapluie, des crocodiles dérangés en pleine sieste marine. Mais aussi, un serpent, des flamants roses et d’autres compagnons bien décidés à faire en sorte que Victor y voit plus clair. Mais comment ? En déposant une paire de lunettes sur sa trompe…

Est-ce que Victor sera heureux de voir le monde différemment ? Ses amis vont-ils pouvoir profiter d’un peu plus de calme ? Surprise ! …

“Le petit problème de Victor” nous a également permis de découvrir la maison d’Éditions Les 400 coups. Sous le charme, nous avons d’ores et déjà hâte de vous présenter d’autres ouvrages tout aussi surprenants.