Trouver des sneakers pas chers : rester tendance sans se ruiner

Considéré comme étant le must-have à posséder à tout prix dans sa garde-robe, les sneakers font désormais partie du patrimoine de la mode. Cela dit, bien qu’elles soient adaptées à tous les styles (du classique en passant par le casual ou le basic), certaines d’entre elles coûtent excessivement chères et nous ne pouvons pas tous forcément nous les payer. Nonobstant, il existe des sneakers tout aussi belles que les dior dont nous rêvons et qui restent tout à fait abordables.

Qu’est-ce que des sneakers ?

Les sneakers c’est toutes les sortes de baskets ou chaussures de sports utilisées dans un style ou un contexte autre que le sport. Un style sportswear autrement dit. Eh oui, ça ne se mange pas, ça se porte ! Cette mode a été lancée principalement grâce aux chanteurs hip-hop dans les années 80. Les sneakers permettent de rester stylé(e) tout en profitant du confort absolu. Les adolescents représentent la principale clientèle des sneakers. Ces derniers en portent quasi tous les jours. Cela dit, les sneakers sont portées également par toutes les autres tranches d’âge, de la femme active en passant par les personnes âgées.

Comment bien choisir sa paire de sneakers ?

Il est important que la paire de sneakers pour laquelle vous allez opter soit avant toute chose un coup de cœur. Par contre, afin d’être sûr(e) de votre choix, il est conseillé de vous focaliser sur certains détails afin de choisir la bonne paire. Pour cela, voici quelques étapes à ne pas négliger lors de votre achat.

Le modèle

Des sneakers à paillettes ? Basiques ? Ou alors des running ? Il est important avant toute chose de connaître le type de sneakers que vous cherchez selon le style que vous souhaitez adopter afin de savoir par où commencer ;

La couleur

En général, on commence toujours par des sneakers blanches, car elles sont hyper simples à porter. Vous avez aussi le gris ainsi que le noir ou bien simplement le beige ou nude, ou alors le rose poudré qui fait fureur en ce moment. Par contre, vous pouvez tout autant vous faire plaisir et craquer pour une paire de couleur fluorescente par exemple afin d’apporter ce peps qui manquait à votre tenue un peu trop “formelle” ;

La taille

N’oubliez pas que le point le plus important en portant des sneakers est le confort. Donc, essayez bien vos sneakers avant de les acheter. Assurez-vous qu’elles ne bloquent pas vos orteils. Qu’elles sont à la bonne pointure. Portez les deux et marchez un peu dans le magasin avec la paire afin de vous en assurez, et n’oubliez pas de les essayer avec le même type de chaussettes avec lesquelles vous allez les porter par la suite.

Les finitions

Vérifiez les points de couture, la semelle, les œillets mais aussi la fermeture, les lacets et le cuir utilisé sur cette paire.

Où trouver des sneakers pas chers ?

Pas besoin de vous ruiner afin d’avoir des sneakers. Oui, vous avez bien lu. Vous n’avez pas besoin d’être riche pour en posséder une ou même plusieurs paires de sneakers. Vous pouvez parfaitement trouver de magnifiques paires de sneakers entrée de gamme avec un excellent rapport qualité/prix.

Les promotions des magasins de sport

Go Sport, Décathlon et Intersport proposent souvent des promotions sur les modèles de chaussures de sport de grandes marques (Nike, Adidas, Reebok…). On trouve aussi de nombreux modèle de sneakers tendance. Pour des modèles plus mode, tournez vous vers les boutiques spécialisées comme Courir ou Foot Locker. Mais attention, les prix sont souvent plus chers !

Profiter des soldes dans les centres commerciaux

Désormais, même les marques de prêt-à-porter se mettent à confectionner des sneakers. Vous pouvez en trouver dans les centres commerciaux, par exemple, ou chez plusieurs marques très connues du grand public au niveau mondial.

Rendez-vous dans des boutiques comme H&M, Eram, André, Minelli, La Halle ou Gémo pour trouver des offres de sneakers tendances et pas chères. Ces sneakers sont même portées par de grandes stars ou champions pour vous dire !

Quel site pour trouver des sneakers pas chères sur Internet ?

Mais les meilleurs bons plans sont sur Internet ! Les boutiques de mode comme Spartoo, Zalando, Sarenza, Kiabi, Asos ou La Redoute permettent souvent de dénicher des bonnes affaires tout au long de l’année.

Le problème quand on achète en ligne est qu’on ne peut pas essayer et qu’on peut être déçu du modèle ou se tromper de pointure. Il est donc essentiel de vérifier s’il est possible de renvoyer sans frais. À ce niveau, la politique de retour Asos est l’une des meilleures avec un service client au top !

Pour cette raison, évitez les boutiques chinoises comme Aliexpress ou Alibaba avec lesquelles la politique de retour produit est complexe voire inexistante !

Dénichez des bons plans sur le marché de seconde main

Par contre, vous, si vous souhaitez obtenir une belle paire de sneakers de luxe à un mini budget, rien de tel que les vides dressing ou bien alors la friperie. Vous avez des applications comme Vinted ou des groupes sur les réseaux sociaux qui proposent de revendre leur article à de bons prix.

Sinon, certaines friperies, sont de vraies cavernes d’Ali Baba qui regorgent de trésors. Il suffit juste de savoir où et comment chercher. Le seul inconvénient avec cette option est que vous ne pouvez avoir un aussi large choix que lorsque vous achetez une paire de sneakers neuve directement en magasin. Et niveau pointure, ce n’est pas la joie non plus.