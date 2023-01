Vague de froid – Ed. Le Lombard

Vague de froid est un one shot de Jean Cremers, paru aux éditions Le Lombard, en janvier 2023. Une bande dessinée de 256 pages, qui se lit assez facilement, présentant le road trip de deux frères. Un bel ouvrage sensible et fort qui explore les relations complexes d’une famille, une fratrie.

Sur le quai, dans une fille de voitures, deux hommes discutent. Ils doivent se mettre sur la ligne 3. Ils semblent entourés de norvégiens. Mais ils ne savent pas trop, car les norvégiens ne vont pas vraiment dans leurs contrées à eux. En effet, les deux frères sont belges. Ils sortent du véhicule, et se rappellent qu’il leur a fallu 12h, pour arriver ici… Puis, ils décident de manger un peu. Ils sont deux frères, le plus jeune demande à son aîné si cela ne le dérange pas qu’il vienne avec lui en Norvège. Martin lui demande d’arrêter avec cela. De plus cela aidera Jules pour son examen de repêchage. Jules doit bosser un carnet de croquis, pour ses futurs examens. Mais ce dernier rappelle que depuis Amandine, Martin a peut-être envie d’être seul ! Mais la conversation tourne court, Martin ne veut pas en parler et le fait bien comprendre.

Le récit, bien que dense, se lit assez facilement. En effet, les cases sont souvent silencieuses, et les dialogues sont très épars. La bande dessinée est assez bien découpée, également, avec des chapitres assez courts, permettant facilement d’arrêter et reprendre la lecture. L’histoire est touchante, présentant deux frères, l’un un peu paumé, qui se renferme et l’autre à la recherche de celui-ci, pour tenter de le comprendre et de l’aider. Le voyage n’est pas simplement touristique, il va bien au-delà de ça, entre croyance, espoir et nouvelle vie. Des rencontres et des évènements vont marquer les deux frères. Le récit explore les relations complexes de ces deux frères et de la famille, du regard des autres, de son propre regard sur les faits, les choix, la vie… Le dessin est fabuleux, assez immersif, avec un trait simple et énergique.

Vague de froid est un one shot touchant, des éditions Le Lombard, qui embarque dans un road trip dépaysant. Un bel album qui conte le voyage de deux frères qui se cherchent, se font du mal, tentent de se comprendre, d’avancer, de se révéler, pour pouvoir avancer ou renoncer…

