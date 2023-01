Bitcoin versus banque traditionnelle : Quelle est la meilleure option ?

Le Bitcoin Crypto Engine a créé un nouveau moyen pour les individus de stocker leur argent. En achetant cette monnaie virtuelle, les investisseurs placent leur argent dans quelque chose qui est plus sûr, plus accessible et qui offre un potentiel de rendement plus élevé. Cependant, il existe des différences importantes entre cette monnaie numérique et les services bancaires traditionnels. Le Bitcoin existe depuis plus de dix ans et a suscité un immense intérêt, remettant en question les institutions financières traditionnelles et leur gamme de produits.

Bitcoin et banque traditionnelle

Cette monnaie virtuelle est totalement décentralisée, et les individus peuvent l’utiliser comme moyen d’échange et comme réserve de valeur. On peut acquérir cette monnaie électronique à partir d’une plateforme d’échange et sécuriser ses avoirs dans un portefeuille numérique. Cet actif virtuel garantit l’anonymat de ses utilisateurs, car les transactions enregistrées sur la technologie blockchain ne révèlent pas l’adresse des utilisateurs de Bitcoin. De plus, cette monnaie électronique dispose d’une technologie sous-jacente connue sous le nom de blockchain qui favorise les transactions entre pairs. Ainsi, cette monnaie électronique a une interaction humaine limitée en raison de la technologie blockchain.

D’autre part, les banques sont les institutions financières dominantes dans le monde qui existent depuis de nombreuses années. Ces banques fournissent des services financiers à ceux qui répondent à leurs besoins, notamment des prêts, de l’épargne et d’autres exigences monétaires.

Néanmoins, de nombreux problèmes sont associés aux banques en raison de leur nature centralisée. Les transactions bancaires sont également relativement plus lentes que cette monnaie électronique. Vous trouverez ci-dessous les principaux avantages et inconvénients du système bancaire par rapport à cette monnaie virtuelle.

Inclusion financière

Lors de la création d’un compte bancaire, la banque demandera à l’intéressé de fournir de longs documents et de procéder à des vérifications approfondies de ses antécédents. Les banques ont également tendance à accorder des prêts et d’autres services financiers à un groupe particulier de personnes.

En revanche, cette monnaie numérique favorise l’inclusion financière car il n’y a aucune barrière à l’entrée. Cette monnaie numérique ne nécessite pas de longues formalités administratives ni d’identification pour fonctionner ou créer un compte d’échange. Lorsque vous achetez cette monnaie électronique sur un site d’échange tel que Yuan Pay Group, vous ne fournissez à la plateforme que quelques informations personnelles, mais aucune vérification des antécédents ou des scores de crédit.

De plus, les transactions utilisant cet actif virtuel ne nécessitent pas de se trouver à un endroit spécifique. Au contraire, vous pouvez effectuer une transaction avec une personne dans un autre pays en utilisant cet actif virtuel depuis le confort de votre maison.

Sécurité

Grâce à l’utilisation de la technologie blockchain, ces transactions d’argent virtuel sont permanentes et donc irréversibles. Par conséquent, les utilisateurs de Bitcoin ne souffrent pas de rétrofacturations qui peuvent être coûteuses. De plus, cette monnaie numérique utilise un réseau peer-to-peer, ce qui garantit que les transactions ne passent pas par un tiers pour être authentifiées. Enfin, ces transactions monétaires électroniques nécessitent un minimum d’intervention humaine.

Cependant, le système bancaire, en particulier les systèmes en ligne, peut être piraté, entre autres activités frauduleuses telles que le détournement d’argent. En outre, les banques demandant à leurs utilisateurs de remplir des formulaires concernant leurs informations personnelles, ces informations peuvent tomber entre les mains de pirates informatiques, ce qui peut être dangereux.

Accessibilité

Les banques fonctionnent selon certaines heures ; par exemple, les banques restent fermées les week-ends et les jours fériés. En outre, elles ne sont pas ouvertes 24/7, mais fonctionnent selon des horaires précis. Par conséquent, la compensation des transactions peut parfois prendre plusieurs jours. Enfin, les banques exigent que l’on soit physiquement présent lors d’une transaction. Envoyer des fonds en utilisant les banques peut être assez difficile.

Cette monnaie numérique, en revanche, fonctionne 24/7, même pendant les vacances et les week-ends. Ainsi, cette monnaie virtuelle rend l’envoi de fonds possible et rapide. De même, en tant qu’entrepreneur souhaitant acheter un produit au-delà de vos frontières, vous pouvez utiliser cette monnaie numérique pour envoyer de l’argent. Par conséquent, cette monnaie numérique améliore les transactions transfrontalières.

La ligne de fond

Le système bancaire et le Bitcoin ont tous deux leurs avantages. Toutefois, cette monnaie numérique présente des avantages qui l’emportent sur le système financier traditionnel. En outre, vous pouvez choisir d’effectuer des transactions en utilisant les deux techniques.