Alakazoum ! – Un album à retrouver aux Éditions Les 400 coups

« Alakazoum ! » est un album illustré absolument adorable. Raconté par Jean Leroy et illustré par Maylee Keo, les enfants vont faire la connaissance d’Ismaël, un apprenti sorcier au cœur vaillant, fin prêt à réussir son premier tour de magie !

La magie selon Ismaël : « Alakazoum ! »

Ismaël est un petit garçon adorable qui vient de recevoir son premier cours de magie. Il décide d’aller se promener, prêt à affronter les drôles de créatures qu’il a l’habitude de croiser, à savoir un sanglier casse-pieds, un serpent agaçant et un loup horripilant. Sauf que bizarrement, il ne croise aucun des trois et retourne dans la chaumière de sa mamie. Une fois arrivé, il constate qu’il s’est passé des choses étranges durant son absence, quelqu’un a utilisé son fauteuil à bascule et on a même croqué dans sa citrouille ! Il est alors alerté par un gros « Babooum » qui vient du grenier. Il s’y rend bien décidé à intervenir, mais à la place, il retrouve les 3 animaux intrépides, en train de jouer comme des fous. Comment va donc réagir Ismaël face à eux ?

Notre avis sur le livre

« Alakazoum ! » est un livre qui surprend d’abord par sa tendresse. Il faut dire que l’univers graphique de Maylee Keo y est pour beaucoup, à commencer par Ismaël qui a une bouille adorable. Il donne instantanément envie de le suivre dans ses péripéties d’apprenti magicien. L’histoire en elle-même en dit long sur la gentillesse du héros, avec ce message subtil qui laisse entendre qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Jean Leroy réussit à mettre en avant le fait que les tours de magie ne servent pas toujours à combattre le mal, mais qu’au contraire, ils peuvent faire du bien.

« Alakazoum ! » est un album original qui aborde la magie de façon différente, avec une fin surprenante… Mais il vous faudra le lire pour la découvrir !