Aurora, le premier tome – Phénomènes

Phénomènes est le premier tome de la nouvelle série Aurora, des éditions Soleil, paru en janvier 2023. Une bande dessinée de Christophe Bec et Stefano Raffaele, d’anticipation et d’horreur. Un album qui présente un récit fantastique captivant et dérangeant à la fois.

Année 2046, au Bankenviertel, le Manhattan de Francfort, en Allemagne, des personnes sortent des bureaux de la société Kushmann & Wakefield. Des personnes discutent, rappelant que pendant les quinze premières années du siècle, une paix relative se posait entre les Etats-Unis et la Chine. Aujourd’hui c’est l’escalade ! L’Europe se trouve en plein épicentre et c’est la principale raison de tout le merdier actuel… Deux autres hommes sortent aussi des bureaux. L’un d’eux ne semble pas satisfait des dires de l’autre. Il semblerait qu’il ait été humilié publiquement… Les deux jeunes hommes ne semblent pas s’entendre et l’autre reste froid et insensible. Lorsque le premier menace le deuxième, ce dernier prend une sculpture pour fragiliser la baie vitrée. Ensuite, il soulève son collègue avant de le balancer de plusieurs étages.

C’est par un acte cruel et très froid que débute ce premier tome d’une nouvelle série d’anticipation, signée Christophe Bec et Stefano Raffaele. Le ton est donné, c’est plutôt une bande dessinée horrifique qui est à découvrir, sur fond de fantastique, avec cette aurore boréale rouge inquiétante. Lors du passage de cette aurore, tout autour de la Terre, les enfants nés à ce moment-là, présentent des particularités singulières et inquiétantes. Ils n’ont aucune empathie et possèdent un QI anormalement élevé. Ils semblent insensibles et très forts, offrant quelques scènes surprenantes et dérangeantes. Le récit assez rythmé qui présente un univers inquiétant et captivant à la fois. Il y a plein de mystères et des questionnements. Le dessin est agréable, plutôt moderne et expressif, avec un trait soigné et quelques belles planches ou cases à découvrir.

Aurora est une nouvelle série d’anticipation et d’horreur, des éditions Soleil, qui débute avec ce premier tome intitulé Phénomènes. Un album saisissant, surprenant et dérangeant, présentant un futur inquiétant, où des enfants anormaux se révèlent être de terrifiants exterminateurs.

