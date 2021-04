Vertbaudet propose la Couche 100% éco-responsable made in France

Vertbaudet a pour mission d’accompagner les futurs et jeunes parents, en leur proposant une offre complète pour faciliter leur quotidien, avec des produits qui répondent à l’ensemble des besoins de l’enfant et dans tous les moments de vie.

Souhaitant toujours offrir le meilleur aux parents et aux enfants, Vertbaudet a lancé “La Couche” 100% éco-responsable, soucieuse du bien-être des tout-petits et respectueuse de l’environnement.

Avec des matières et des circuits de production éco-responsables, la couche Vertbaudet valorise le savoir-faire de nos usines françaises, avec une fabrication en Bretagne.

Enfin, son véritable atout est d’avoir été pensée pour prendre soin de la santé de bébé avec des composants doux, extensibles, absorbants et 100% propres.

La couche éco-responsable fabriquée en Bretagne.

Fabriquée en France, la couche Vertbaudet est bretonne ! Elle est produite en circuit court et éco-responsable et détient l’écolabel et le label FSC® , un label environnemental qui garantit que la cellulose des couches provient de forêts gérées de façon responsable.

La cellulose des couches est garantie T.C.F. soit “Total Chlorine Free”. Ce qui signifie qu’elle a été blanchie sans chlore ni aucun agent chloré afin de garantir la sécurité des enfants.

Des petits détails qui changent tout !

1- Découpe ombilicale

Pour éviter que la couche ne frotte sur le petit cordon ombilical de bébé pas encore cicatrisé, la couche vertbaudet Taille 1 est découpée pile au bon endroit.

2- Indicateur d’humidité

Pas la peine de l’ouvrir pour savoir quand la changer : les couches vertbaudet Tailles 1 et 2 sont dotées d’un indicateur d’humidité. Lorsqu’il est coloré c’est qu’il est temps de changer bébé.

3- Cœur super absorbant

Composée de 40% d’absorbant et 60% de cellulose blanchie sans chlore : c’est le petit secret de la couche vertbaudet vraiment efficace contre les fuites !

4- Voile interne hypoallergénique

Testé dermatologiquement,le voile interne de la couche Vertbaudet est tout doux et il ne contient aucune substance nocive ou allergène pour respecter la peau sensible des

bébés.

5- Enveloppe ultra-respirante

Pour éviter au maximum les petites rougeurs ou érythèmes fessiers, le voile externe de la couche Vertbaudet est micro-aéré : la peau de bébé respire !

L’info en +

– Entièrement fabriquée en France, en Bretagne

Le processus de production et de distribution favorise le circuit court

– Matières et circuits de productions éco-responsables

– Certifié FSC®

– Certifié Ecolabel Européen : certifie que nos produits répondent à des critères exigeants visant à réduire l’empreinte environnementale de nos couches, tout au long de leur cycle de vie

– Testées dermatologiquement

– Couches en cellulose issue du bois, blanchies sans chlore, microbilles de polyacylate de sodium, non-tissé de polypropylène, polyester, polyéthylène.

J’ai testé pour vous

Maman d’un petit bout , j’ai pu tester ” La Couche Verbaudet” .

J’ai reçu directement à mon domicile une box de 6 paquets de 35 couches T2 (de 3 à 6 kgs) soit un total de 210 couches. Pour un tarif unique et fixe de 49 €, quelque soit la taille choisie, vous voilà tranquille pour 1 mois.

La couche est blanche avec un design assez simple, mixte et coloré sur la bande agrippante. L’indicateur d’humidité fonctionne parfaitement; il devient bleu quand la couche de bébé est pleine et doit être changée. Aucune fuite à signaler ce qui confirme la bonne capacité d’absorption de la couche. Le cœur absorbant de la couche en cellulose n’a aucune odeur, aucun parfum, aucune lotion et est garanti sans chlore. Pas de petits boutons, de petites rougeurs, ni d’érythèmes fessiers .

Une couche écologique, confortable, saine et efficace pour bébé. C’est un sans faute, pari réussi pour la couche Verbaudet !