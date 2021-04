Mangetsu – La nouvelle collection de manga du groupe Bragelonne

Le groupe Bragelonne annonce l’arrivée très prochaine d’une nouvelle collection, présentant des manga, sous le nom de Mangetsu. Une collection qui débutera avec leur coup de cœur éditorial, Ad Ashi, et la parution fin mai 2021, des deux premiers tomes.

Mangetsu est un projet ambitieux, qui fait suite à la réussite de la collection Hi Comics, les bandes dessinées américaines. Ainsi le pôle illustré s’agrandit, invitant aussi à poursuivre l’exploration de nouveaux territoires, légendes et croyances. De nouveaux voyages en perspective pour de belles contrées imaginaires et des titres ambitieux.

Ainsi, la collection Mangetsu sera divisée en trois thèmes, Tranches de vie, Shõnens et Seinens. Des titres sélectionnés au cas par cas, au Japon en 2019 et début 2020, pour présenter des histoires variées, venues d’époques différentes. Elle débutera avec un coup de cœur éditorial, Ad Ashi, à découvrir fin mai 2021.

Ad Ashi est une série écrite et dessinée par Yûgo Kobayashi, qui a remporté la 65ème éditions des Manga Award en 2020, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans cet archipel. Une série à découvrir avec les deux premiers tomes qui sortiront en même temps, pour découvrir un footballeur surdoué et facétieux, Ashito Aoi, destiné à révolutionner le football japonais.

Il y aura donc des séries à venir mais aussi des ouvrages complets, tels que Tomie, une énigmatique et dangereuse jeune femme, à découvrir en juillet 2021, ou encore Le mandala de feu, à paraître en juin 2021, qui présente un peintre légendaire… D’autres manga seront aussi à découvrir, dans les mois à venir, promettant de belles aventures et expériences à faire, à travers des ouvrages soigneusement sélectionnés et présentés.

Mangetsu est le nouveau label manga, du groupe Bragelonne, qui va donc proposer à partir de mai 2021, des mangas généreux, tant par les récits que pour la présentation, avec pour horizon des découvertes incroyables, immersives et passionnantes.