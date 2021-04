Hugo-thriller – Ce qu’il nous reste de Julie

Ce qu’il nous reste de Julie est le nouveau roman de Sébastien Didier, paru aux éditions Hugo & Cie, dans la collection thriller. Un récit unique, mystérieux et vertigineux, par l’auteur de Je ne t’oublie pas, vendu à plus de 30 000 exemplaires.

Au début de l’année 2021, Sébastien s’attaquait à la correction du manuscrit qui allait devenir son futur roman. En effet, ses premiers livres avaient été assez bien accueillis par la critique et par les lecteurs, alors il se réconfortait en continuant d’écrire. Pour l’un d’entre eux, on parlait même d’une adaptation télévisée. Il commençait donc à espérer vivre de sa passion pour l’écriture et entrevoir un futur moins fébrile dans le milieu de l’édition. Les quelques succès avaient attisé un feu en lui, qui ne semblait désormais ne plus pouvoir arrêter. C’est sûr, il aimait écrire ! L’année 2020 avait été éprouvante et il avait décidé de quitter l’atmosphère resserrée de son deux-pièces parisien. Ainsi, il allait partir quelques jours pour Bordeaux, se ressourcer sur la terre natale de son père…

Alors qu’il prend un peu de repos à Bordeaux, Sébastien, jeune écrivain, découvre une librairie et un roman qui lui tape à l’œil, plus que d’autres. Intrigué, et ne connaissant pas l’auteure, il va se plonger dedans. Après sa lecture, Sébastien est encore plus perturbé, des éléments du roman lui rappelle l’histoire d’une amie d’enfance, Julie, morte assassinée par un tueur en série. Troublé et perturbé par des vagues d’interrogations, l’homme va se mettre en quête, pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière ce roman. Une enquête pesante, bien ficelée et captivante débute alors, à travers ce roman unique et vertigineux. Le suspense est à son comble du début à la fin, avec des éléments qui se mettent en place, petit à petit. Le récit est très fluide et captivant, présentant un thriller très bien mené, oscillant avec les éléments du roman lu par le héros et son enquête.

Ce qu’il nous reste de Julie est un roman des éditions Hugo & Cie, qui présente un thriller captivant et plutôt bien mené, tournant autour d’un mystérieux roman et la mort d’une jeune femme vingt ans auparavant.