Dans ce marasme, une journaliste et un DJ décident de mener une enquête, à propos de disparitions étranges dans un camp de déportés, aidés par un groupe de hackers …

Un diptyque d’anticipation dont le tome 2 est disponible aux Éditions Glénat depuis le 9 Février 22 !

Le décor :

Londres. 21 Mai. Zone portuaire …

Le Docteur Derouak examine et procède à des tests sur un groupe de déportés. Des examens assez poussés, comme des radiographies, des prises de sang … commencent à inquiéter certains membres, quant à leurs nouvelles fonctions. Aussi, malgré les inquiétudes, les questions au sujet de leur futur sont rapidement évitées.

Un peu plus loin, dans d’anciennes galeries abandonnées, l’équipe de Dedsec continue ces investigations au sujet des disparitions. Grâce à un des QG clandestins de résistants, situés un peu partout dans la ville, ils peuvent reprendre leurs activités. Car, après l’attaque de la rave party , l’organisation a subie de graves conséquences. Les masques vont tomber, et les responsables des disparitions doivent payer.

Pour cela, ils ont à leur service toute une panoplie d’armes : en commençant par la technologie qui permet à Jess de hacker les système de surveillance, afin d’isoler les images de l’attaque et de définir l’identité des attaquants. Mais aussi, les moyens mis à disposition au QG : drônes, moyens de locomotions, et même masques connectés, fabriqué par Kabsyn l’artiste en personne !

La préparation de l’attaque et la définition des différents rôles de chacun se mettent en place, mais, les choses ne sont pas prêtes à se passer exactement comme prévues !

Le point sur la BD :

Un diptyque qui fait son petit effet même si l’action se passe littéralement au pas de course ! Runberg apporte une nouvelle fois sa touche novatrice et technologique à ce scénario d’anticipation. Il nous donne une vision 2.0 des adaptations possibles de gadgets déjà existants, qui pourraient un jour être parfaitement crédibles. Ainsi que des possibles débordements. L’histoire prend vite une dimension intrigante. L’enquête sur les disparitions, et cet univers futur multi connecté et hyper surveillé font le combo !

Une deuxième partie de Watch Dogs Legion aux Éditions Glénat, complètement explosive où les règlements de compte et les cyber attaques s’enchaînent à une vitesse folle : explosions, pertes humaines font partie intégrante des illustrations de Gabriel Germain. Une ambiance magistralement saisissante qui nous tient en haleine jusqu’à la conclusion !!!

La conclusion :

Un récit parallèle à celui du jeu : Watch Dog Legion Tome 1 et 2 passent le challenge de l’adaptation BD grâce à la maîtrise du scénario d’anticipation au rythme endiablé, et aux graphismes absolument « US comics » !! Les lecteurs amateurs ou non du jeu chez Ubisoft, et adeptes des complots, du hacking et des technologies de pointe seront séduits par cette enquête futuriste aux Éditions Glénat !