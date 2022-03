Timoté aime la musique est un nouveau titre de la collection Timoté, des éditions Gründ, paru en mars 2022. Un petit album d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, qui présente une nouvelle découverte pour le petit lapin, qui partage sa vie avec ses copains et sa famille.

Quand Timoté entend de la musique, il danse, chante et tape des mains. Il est heureux ! Aujourd’hui, mademoiselle Églantine emmène toute la classe visitée une école de musique. Les enfants sont ravis, c’est une véritable chance ! Maxou s’écrit, qu’ils vont drôlement s’amuser. C’est la professeur Claudio qui les accueille. Il pense que tous les enfants aiment la musique. Aussi, il leur demande s’ils peuvent citer quelques noms de grands musiciens. C’est Lila qui commence à énumérer deux musiciens, Vivaldi et Mozart. Timoté renchérit avec Miles Davis. Le professeur de musique les félicite. Puis, il explique que la musique est faite de notes…

C’est une journée extraordinaire que va passer Timoté, et ses camarades de classe, dans une école de musique. Une belle découverte autour des notes, des instruments et des mélodies, qui vont ravir les enfants. Ainsi, les jeunes lecteurs, sont pris aussi, dans cette journée scolaire, où la sortie est captivante. Ils vont suivre les enseignements du professeur, et découvrir, tout comme le héros, les notes et les instruments à vent, à cordes, ou encore à percussions. Le récit est plaisant, adapté et bien rythmé, avec les dialogues dans différents personnages. Des illustrations colorées accompagnent parfaitement, à chaque double page, le récit. Le dessin est rond, tendre, les personnages expressifs et l’univers joyeux et détaillé.

Timoté aime la musique est un nouveau titre de la collection des éditions Gründ, qui présente une nouvelle aventure et découverte, pour le petit lapin. Une histoire à lire et à écouter, avec l’application LIZZIE, ainsi que des jeux à retrouver à la fin du petit album.

