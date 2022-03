Sherlock Holmes et la Bête des Stapleton est un roman de James Lovegrove, paru aux éditions Bragelonne, en février 2022. Une affaire de Sherlock Holmes et du Dr Watson réécrite, offrant ainsi un récit captivant, une suite à l’enquête du chien des Baskerville.

Ayant terminé ses visites matinales, le docteur John Watson décida de passer voir son ami, Sherlock Holmes. C’était un bel après-midi de début d’automne, où la chaleur estivale s’attardait dans l’air londonien. Aussi le docteur goûtait particulièrement l’idée de traverser Hyde Park à pied, pour se rendre de Kensington à Baker Street. Après avoir franchi le pont de la Serpentine, John Watson poursuivait en direction du nord sur West Carriage Drive. Il était perdu dans ses pensées, il méditait sur le fait que, depuis le retour de son grand ami dans sa vie, quelques mois auparavant, il allait de plus en plus souvent chez lui.

Le récit est plutôt réussi et plaisant à découvrir, avec une intrigue qui tient la route et reste crédible. Le narrateur, John Watson, remet les faits en place, dès les premières pages, avec le retour de Sherlock Holmes, que tout le monde a cru mort pendant trois ans, et la mort de Mary, qui attriste notre docteur. Le roman est bien découpé, présentant un nouveau mystère à résoudre pour les deux enquêteurs, ou presque, malheureusement, car c’est seulement Holmes qui va retourner sur les terres des Baskerville, où le corps d’une femme a été retrouvé. Les éléments se mettent en place, tout comme l’intrigue. Les lieux rappellent quelques douloureux souvenirs de la dernière affaire résolue sur ces terres, ce qui est plus ou moins repris et plaira ou pas. Ainsi une autre créature sévie et tue…

Sherlock Holmes et la Bête des Stapleton est un roman, des éditions Bragelonne, qui vient offrir une suite à la célèbre enquête du Chien des Baskerville. Un récit intrigant, captivant, bien rythmé et reprenant certains codes, pour entraîner les lecteurs, sur les pas de Sherlock Holmes, dans cette nouvelle enquête mystérieuse.

Sherlock Holmes