L’espionne de l’Olympe – Au travail, Hercule !

Au travail, Hercule ! est le troisième tome de la nouvelle série de romans jeunesse, des éditions Rageot, L’espionne de l’Olympe. Un petit roman, paru en mars 2022, de Fabien Clavel et Miss Paty, qui présente une nouvelle mission pour la jeune Dryas.

Elle n’y voit rien, tout est noir. Ses amis crient à ses oreilles, et elle essaie de les attraper, mais sans y arriver. Finalement, sa main se referme sur un petit bras velu ! Avant même d’enlever le bandeau qui est sur ses yeux, Dryas sait déjà qu’il s’agit de Dolmas. Le petit satyre n’a pas été assez rapide pour échapper à la jeune fille. Dryas retrouve la vue et observe autour d’elle. Elle est au milieu de la forêt du mont Pélion, et, à quelques pas d’elle, la centauresse s’ébroue de rire. Briam, quant à elle, s’est réfugiée sur une branche !

Alors que les amis tentent de se mettre d’accord pour la suite du jeu et que Dolmas explique ses peurs, la chouette Glaux vient à la rencontre de Dryas. Ainsi, elle annonce une nouvelle mission à la jeune héroïne. Zeus a besoin d’elle, car Hercule doit terminer ses douze travaux… Ainsi, la jeune fille part en Crète pour venir en aide à Hercule, fils de Zeus, afin qu’il réussisse ses douze travaux pour Eurysthée. Le récit invite donc les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, à retrouver Hercule et ses travaux, à travers une aventure revisitée et pleine d’énergie. Le texte est adapté et plutôt bien rythmé, avec de nombreux dialogues, quelques rebondissements et un peu d’humour. Le roman se complète par de belles illustrations colorées, rondes, aux personnages expressifs.

Au travail, Hercule ! est le troisième tome de la série L’espionne de l’Olympe, des éditions Rageot. Un roman plaisant, pour les enfants, qui revisite la mythologie grecque à travers les missions d’une jeune fille qui vient en aide aux différents héros grecs.

L’espionne de l’Olympe