Gastronomie et thé rooibos : Comment ce dernier peut devenir un excellent complément à tout festin

Connaissez-vous le rooibos ? Appelé parfois à tort le thé rouge, le rooibos est une espèce endémique d’arbuste épineux poussant en Afrique du Sud. On le trouve sur les montagnes de Cederberg, situées à environ 200 kilomètres du Cap. Consommé depuis plusieurs siècles par les indigènes de cette région, le rooibos est arrivé sur les tables des occidentaux il y a environ un siècle et sa commercialisation a connu un grand coup d’accélérateur depuis les années 1990.

Ne pas confondre avec le thé

Si on l’appelle le thé rouge, c’est en raison de sa couleur proche de celle du thé lorsqu’il est servi dans une tasse et parce que ses feuilles, pour être consommées, sont fermentées et séchées comme celles du théier. Mais à la grande différence du thé, il ne contient aucune trace de théine. Le rooibos est aujourd’hui largement vanté pour ses vertus thérapeutiques. Il est riche en antioxydants, favorise le sommeil et aide à la digestion.

En plus de ses vertus, le rooibos possède un goût très agréable et il permet de compléter un bon repas. Servi en tisane de digestion ou bien en accompagnement de certains mets, il incarne le produit detox parfait pour créer les conditions d’un repas gourmand, sain et équilibré.

Rooibos rouge ou rooibos vert ?

Avant de voir comment il peut être un bon complément d’un repas, il faut déjà réussir à différencier le rooibos vert du rooibos rouge. Le rooibos vert correspond aux plantes séchées au soleil après avoir été broyées. Au goût plus végétal, le rooibos vert contient le plus d’antioxydants : il est la manière la plus efficace de conserver les propriétés de la plante. Le rooibos rouge, quant à lui, est le résultat d’une fermentation des feuilles avant le séchage : son goût est plus fruité ou fumé.

Comment le préparer ?

La préparation du rooibos doit être minutieuse parce qu’un mauvais dosage ou une eau trop bouillante pourraient priver la plante de ses vertus. La technique recommandée pour servir et apprécier un rooibos est la suivante : pour un sachet, faire chauffer 25 cl d’eau à 90 degrés (mais pas la faire bouillir au risque de cramer certaines molécules et de perdre l’effet antioxydant) et laisser infuser au minimum cinq minutes. Dépourvu d’amertume, le rooibos peut infuser plus longtemps sans risquer d’altérer le goût de la boisson.

En Afrique du Sud, il est traditionnellement bu avec du lait concentré et du sucre. Certains le boivent aussi avec du lait végétal (amande, soja, riz…). L’été, on peut également le consommer froid, voire glacé.

Quand boire du rooibos et que manger avec ?

Le rooibos réhydrate le corps et prévient des maux de tête qui peuvent être désagréables. Au cours d’un repas, le rooibos vert accompagne bien une salade et le rouge est parfait pour consommer un bon dessert au chocolat ou aux fruits secs.

Certaines recettes incluent également de la poudre de rooibos directement à l’intérieur du plat. Par exemple, cette plante convient très bien avec un dessert à la vanille et aux amandes car ses épices délicates apportent une touche de caractère à l’ensemble.