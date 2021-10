Notre avis sur la boutique Western : The Western Shop

Si vous êtes arrivés jusqu’ici, vous êtes sûrement curieux d’en savoir un peu plus . Le Western Shop représente un prêt-à-porter authentique et de qualité à travers l’univers du Far West. Découvrez comment est née la boutique qui représente l’Ouest américain, leur mission ainsi que leur savoir-faire.

Il était une fois chez the Western Shop

Fondé en 2019 par une équipe française, la boutique the Western shop se place désormais comme une véritable référence et compte une offre de vêtements variés aussi bien pour dames que pour hommes. Elle est aussi dotée d’accessoires, chapeaux et bottes dans l’univers cow-boy mais également de bijoux ou encore décorations issus du monde du Far West.

Leur mission : à la conquête du style western en France !

La boutique fut créée par de vrais fans de Saloon ! Après de nombreuses rencontres enrichissantes au sein des clubs d’équitation western ainsi que ceux de country line dance,ils sont compris que l’offre sur le marché actuel ne répondait pas à la demande d’une communauté de passionnés. Le Western Shop est aujourd’hui le leader dans l’univers country-western avec une large sélection pour nos amis cow-girls et cow-boys. Nous prônons un style vintage, avec de la personnalité, dans un monde de plus en plus conformiste : ” Notre mission est de rendre le style western accessible et populaire sur l’ensemble de la France. ” – Directeur de The Western Shop®

Un savoir-faire avec des produits authentiques

La promesse d’un prêt-à-porter de qualité étant leur priorité, leurs produits proviennent directement d’artisans et de fournisseurs soigneusement sélectionnés. Ils proposent des articles phares mais aussi de nouveaux arrivages fréquents. Leurs vêtements et accessoires possèdent des finitions raffinées ainsi que des matières de caractère tel que le daim ou le cuir. De plus,leurs livraisons à l’international permettent de satisfaire nos adeptes du rodéo dans le monde entier !

Un blog dédié à l’Ouest américain

Avec plus de 5 300 passionnés à travers notre site, la culture du country-western repose sur des valeurs de convivialité et d’échange. Vous souhaitez partager votre passion avec nous ? Rendez-vous vite sur notre blog ! Nous publions régulièrement des actualités ainsi que des articles sur la culture indémodable du Far West !