Pourquoi choisir une greffe en Turquie ?

La raison peut être la génétique, les hormones ou l’âge. Toutefois, la gêne et l’embarras restent la même quelque soit le facteur. Beaucoup se tournent alors vers la greffe de cheveux.

Comment fonctionne une greffe de cheveux ?

Pour avoir plus de précisions sur les raisons pour lesquelles la Turquie se démarque dans le marché de l’implant capillaire, il est nécessaire d’avoir toutes les précisions sur le procédé.

Le principe

Le procédé de greffe ou implant capillaire est une chose très simple à expliquer. En fait, le chirurgien prélève des cheveux qui sont situés dans la zone de la couronne arrière de la tête du patient. En effet, dans cette partie, les cheveux ne tombent jamais. Ensuite, ces cheveux sont réimplantés dans la zone du front et de la tonsure, là où ils tombent le plus fréquemment.

Les micro greffes

Les anciennes greffes de cheveux étaient appelées mini greffes. Cette méthode n’est plus utilisée car le résultat était inesthétique. Aujourd’hui, les chirurgiens pratiquent des micro greffes. Il s’agit de planter un par un les cheveux du patient. Certes, cela prend beaucoup plus de temps et un maximum de concentration, mais le résultat devient bien plus esthétique.

Les différentes techniques

En premier lieu, il y a la technique dite “FUT”, ou Follicular Unit Transplantation qui désigne la transplantation d’unités folliculaires. En français, on l’appelle “méthode de la bandelette”. En deuxième lieu, vous avez la technique dite “FUE” ou Follicular Unit Excision qui indique l’excision d’unités folliculaires. C’est la technique la plus récente.

Vous avez maintenant les informations de base concernant la greffe capillaire.

Pourquoi choisir la Turquie pour ses implants ?

Dès qu’on parle d’implants capillaires, la Turquie est la première destination qui nous vient à l’esprit ou qui nous est recommandée. Visiblement, c’est ici que l’on trouve le meilleur chirurgien capillaire du monde.

La réputation

La Turquie s’est imposée comme la capitale mondiale de l’implant capillaire. On peut y croiser pas moins de 300 établissements spécialisés dans ce domaine. La Commission Mixte Internationale, organisation qui octroient des accréditations aux cliniques qui suivent les normes des qualités de services de santé. La majorité de ces cliniques sont basées à Istanbul. Le pays a bâti peu à peu sa réputation et de plus en plus de patients se ruent pour faire leur implants dans la localité. De plus, le coût de l’opération est largement moindre comparé aux tarifs moyens européens.

La technique

Il y a très peu de cliniques Turcs qui pratiquent la technique FUT. En effet, la majorité des cliniques du pays utilisent la technique FUE (Follicular Unit Extraction), qu’on a pu avoir plus haut. Cette technique consiste à extraire un regroupement de 3 ou 4 cheveux dans la zone postérieure de la tête pour les réimplanter vers l’avant du crâne. Toute l’opération se fait sous anesthésie locale et dure entre 6 à 8 heures, ce qui est très court pour une chirurgie aussi importante.

Les méthodes

Accréditées par la Commission Mixte Internationale, toutes les cliniques de Turquie disposent d’un confort optimal et un suivi de haute qualité pour chaque patient.

Le résultat d’une greffe capillaire est très important, esthétiquement parlant. Vous trouverez sûrement votre bonheur en Turquie.