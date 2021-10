Les aventures originales de Red Sonja, le deuxième volume

Les aventures originales de Red Sonja sont à retrouver dans ce deuxième opus, un recueil des éditions Graph Zeppelin, paru en septembre 2021. Un deuxième volume consacré aux aventures originales de la diablesse à l’épée qui regroupe les plus belles histoires de Frank Thorne.

L’aube s’avère d’un calme trompeur dans les forêts luxuriantes d’Argos. Red Sonja, la guerrière originaire d’Hyrkanie, est sur le point de mettre un terme aux souffrances de sa monture. En effet, son cheval s’est brisé une patte antérieure dans le terrier d’une petite créature de ces bois. Sa corvée achevée, Red Sonja est submergée par un douloureux sentiment de perte, car dans ce monde sans pitié, un guerrier et sa monture ne font qu’un ! Aussi, la disparition de l’un affaiblit l’autre… La guerrière rousse a coutume de se servir de son épée, mais rarement avec autant de regrets. Enfin, elle poursuit seule, sa route, lorsqu’à la tombée de la nuit, elle entend des hurlements sanguinaires qui déchirent le silence pesant de la forêt. Parmi ces cris se mêlent les ébrouements angoissés d’un animal. Red Sonja vit des hommes, des disciples d’un ordre secret, s’en prendre à une licorne, à la robe de neige et de glace.

Après un sommaire, une introduction de Roy Thomas et les chroniques némédiennes, sept aventures de la diablesse à l’épée sont à retrouver, à découvrir ou à redécouvrir. En effet, le recueil revient sur les premières aventures de Red Sonja, notamment les plus belles histoires dessinées par Frank Thorne, de janvier 1977 à janvier 1978. On ne retrouve pas Conan le barbare dans ces différentes aventures, cependant, la belle guerrière aux cheveux rouges est accompagnée, à plusieurs reprises, par des hommes forts et puissants. Les combats, les complots, les enlèvements, les créatures mythiques et la magie rythment les histoires de la belle guerrière, qui ne cesse de combattre le mal pour sauver sa peau, ou celle d’un autre. Ne reculant devant rien, l’héroïne rousse plaît toujours et fascine. Le dessin est plaisant, parfois maladroit, mais rythmé, expressif et charismatique.

Les aventures originales de Red Sonja se poursuivent dans ce deuxième volume, des éditions Graph Zeppelin, qui présente sept aventures fantastiques de la diablesse à l’épée, à découvrir ou redécouvrir, à travers ce recueil beau et passionnant.