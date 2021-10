Toutes petites histoires par Miguel Tanco

Toutes petites histoires est un bel ouvrage de Miguel Tanco, paru aux éditions Grasset jeunesse, en septembre 2021. Un album charmant qui illustre magnifiquement la quintessence de l’enfance à travers des cases sans textes, ni paroles.

Il était une fois, un jeune garçon dont la feuille n’était pas assez grande pour dessiner et peindre un grand trait rouge. Aussi, avec son pinceau, le trait rouge par sur le sol, loin de la feuille, pour une activité ludique et un imaginaire qui prend le dessus.

Une petite fille est en train de lire un livre. Au-dessus d’elle, un dragon vole tranquillement, comme s’il sortait du livre, de sa lecture. Au fur et à mesure des lectures et des livres qui s’entassent devant la petite fille souriante, le dragon vert, au-dessus d’elle, ne cesse de grandir et grossir, prenant toujours plus de place dans sa vie, dans son imaginaire ou dans ses lectures.

A chaque double page une ou plusieurs planches sont à découvrir, présentant généralement deux courtes histoires ou pensées, qui possèdent un titre, rappelant l’essentiel. Ainsi, le titre de chaque page est le seul texte à découvrir, laissant ainsi libre l’imagination de chacun et les interprétations, des cases à suivre. Les histoires courtes, parfois en une seule case, sont délicates et réfléchies, présentant des personnages attachants, des enfants irrésistibles. Le format à l’italienne, de la bande dessinée est plaisant, apportant une belle dynamique de lecture, laissant libre l’imaginaire, entre beauté de petits riens à savourer et poésie pleine de tendresse et de joie de vivre. L’ouvrage est drôle, délicat, sensible, rappelant la magie de l’univers enfantin et de l’imaginaire des enfants, qui peuvent vivre de véritables aventures à partir de rien, ou d’un quotidien simple. Le dessin est beau, avec un trait fin et fluide, expressif et joliment mis en couleur.

Toutes petites histoires est un bel album, au format à l’italienne, des éditions Grasset jeunesse, qui invite à lâcher prise, à travers des scènes multiples qui illustrent magnifiquement la quintessence de l’enfance, la magie des univers enfantins.