A la recherche du Tintin perdu est un album onirique de Ricardo Leite, paru aux éditions Sépia, en novembre 2022. Une bande dessinée autobiographique, une réflexion psychologique sur la bande dessinée, la mémoire, le temps, surprenante et magnifique.

A Rio de Janeiro, sans date, un homme en suit un autre. Le premier explique à l’autre qu’il n’aurait jamais dû l’amener à ce rendez-vous. L’autre lui réplique qu’il y a un tas de pognon à la clé, qu’il en a besoin. Mais le premier affirme qu’en plus l’autre savait que s’il entrait dans la pièce, il serait déjà impliqué dans l’arnaque ! Le deuxième homme finit par dire que c’est mieux ainsi. Il suffira qu’il ne marque pas pendant plusieurs matchs. Il faut mieux accepter, pour conserver son style de vie… Le premier pense que l’argent est tout pour l’autre, car il est un homme d’affaires. Lui, par contre, est une idole, un athlète et il vit en marquant des buts ! L’autre lui répond que s’il était un athlète, il ne devrait pas avoir cette cigarette au bec ! En décembre 2012, le même athlète parle avec un autre homme, dans un bar, derrière eux, deux autres hommes discutent…

L’album dense débute avec une préface et un préambule, avant de retrouver le sommaire. L’album autobiographique conte le voyage initiatique de l’auteur, à Bruxelles, sur les traces d’Hergé. Un retour vers l’enfance, un voyage onirique surprenant, dans des univers symboliques et culturels, qui ont enchanté l’auteur. La bande dessinée et les références y sont nombreuses, avec des dialogues imaginaires sur l’art, la technique, la bande dessinée… L’ouvrage est riche, curieux, captivant, intéressant, invitant à un voyage passionnant. Le livre s’enrichit de notices biographiques, pour que les lecteurs puissent retrouver les auteurs et personnages représentés. Le dessin est travaillé, superbe et en noir et blanc. Le trait est dynamique, les personnages détaillés et expressifs, le découpage énergique.

A la recherche du Tintin perdu est un ouvrage surprenant de Ricardo Leite, paru aux éditions Sépia. Une bande dessinée autobiographique surprenante, dense, qui se veut être une réflexion psychologique, sur la bande dessinée, la mémoire et le temps. Un tirage de tête, réservé au collectionneur, est également à découvrir.

