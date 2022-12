La Buse – La chasse au trésor

La chasse au trésor est le premier tome de la nouvelle série La Buse, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Jean-Yves Delitte, paru fin novembre 2022, qui revient sur les faits d’Olivier Levasseur, qui va rentrer dans l’histoire de la piraterie sous le nom de La Buse.

La fin du XVIIè et le début du XVIIIè siècle sont confrontés à une évidente recrudescence de la piraterie. L’une de ces raisons se trouve dans le fait que ces périodes ont été émaillées par d’innombrables conflits dans lesquels la guerre de course était ardemment soutenue. Lorsque la paix revenait, de nombreux corsaires désabusés poursuivaient leur harcèlement sur le commerce maritime. Dans l’imaginaire collectif, cette piraterie a été synonyme de mer chaude des Caraïbes, mais d’autres mers et océans étaient également victimes. Un imaginaire qui conjugue pirates et trésors, mais ces imaginaires seraient excessifs… Voici le dernier du chapitre de cette histoire, qui commence un certain 7 juillet 1730 à Saint-Paul, à l’Île Bourbon. Deux matelots discutent, l’un explique qu’à terre, qu’ils vont pendre un pirate.

Entre mythe et réalité, le récit présente Olivier Levasseur, qui a décidé d’embarquer dans l’aventure de la piraterie. C’est en avril 1721, que le pirate va tenter un mélange d’audace et de chance, qui va lui permettre de rentrer dans l’histoire. La bande dessinée revient donc sur cette partie de l’histoire, lorsque l’homme et ses compagnons prennent un vaisseau portugais. La narration vient exposer les différents faits historiques, ainsi que les différents protagonistes. Le récit est bien posé, amenant tranquillement à ce fait incroyable, qui marquera la piraterie et la vie de La Buse. L’histoire est plaisante, rythmée, maîtrisée et assez bien découpée. Le dessin est tout aussi agréable, avec un trait dynamique, qui se veut réaliste, classique et moderne.

La chasse au trésor est le premier tome du diptyque La Buse, nouvelle série des éditions Glénat. Un album qui revient sur l’histoire de la piraterie à travers notamment le fait marquant d’Olivier Levasseur, dit La Buse, qui va s’emparer avec aisance d’un vaisseau portugais et son trésor !

