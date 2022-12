GunSlinger Spawn – Tome 1

L’expansion de l’univers créé par Todd McFarlane se poursuit avec ce premier tome de la nouvelle série GunSlinger Spawn. Un comics de Todd McFarlane et Brett Booth, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2022, dans lequel on retrouve le Pistolero, créature hors du temps.

Des flèches dans le corps, on se demande depuis combien de temps gisait ainsi son corps. L’attaque avait eu lieu, pratiquement un an auparavant, la décomposition s’accélérait. Les saisons passaient, jusqu’à cet automne, où il était temps que le mort se lève une fois de plus ! Il était temps pour lui de ressentir la douleur viscérale infligée par ses agresseurs. Ils avaient écorché son visage, l’ont dépecé alors qu’il était encore vivant. Les loups avaient protégé le corps de leur maître, pendant tout ce temps, sans faillir. L’heure de rendre des comptes allait bientôt sonner, le voyage ne faisait que commencer. La créature se met en chasse, pour se venger et faire payer ceux qui ont perpétré ce massacre. Le Pistolero cherchait à stopper des plans monstrueux, pour protéger sa sœur, rien d’autre… Mais tout a dérapé !

Alors qu’il part pour venger sa sœur, tout bascule lorsqu’une force inconnue le transporte dans le futur. Un nouveau monde s’ouvre à lui, mais sa vengeance lui échappe. A la place, il va devoir affronter de redoutables et nouveaux ennemis, pour sauver l’humanité, tout en tentant de retourner à son époque. La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, elle est plutôt bien rythmée et cadencée, avec beaucoup d’action et de combats. L’humour et les dialogues tranchants ponctuent la lecture de cette nouvelle aventure fantastique, qui reste dans la veine de la série principale. Un nouveau Spawn quelque peu revisité, malgré tout, pour offrir un nouvel élan et une aventure captivante. Des récits complémentaires et une galerie d’illustrations viennent compléter l’ouvrage. Le dessin dynamique et la mise en couleurs offrent de belles planches et un univers captivant à découvrir.

GunSlinger Spawn est une nouvelle série de l’univers de Spawn, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt. Un comics rythmé, fascinant et captivant, qui présente un nouveau Spawn, renouvelant ainsi les aventures du suppôt de l’Enfer.

Lien Amazon