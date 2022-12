Le chant de l’aurore aux Éditions Jungle

Partagez





Quelquefois, il arrive que dans des pays du cercle polaire, le ciel s’illumine d’aurores boréales. Mais savez-vous ce qu’est Le chant de l’aurore ? C’est ce qu ‘ Elliot et son père partent découvrir en Islande, mais ce qui est sur le point de leur arriver, va dépasser l’entendement !!

Une aventure glacée et illuminée des plus belles couleurs du ciel Nordique. À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 13 octobre 22. BD jeunesse (+8)

Le décor :

Un avion et ses passagers… 15h, arrivée à Reykjavik…

Eliott s’est totalement endormi sur les genoux de son père pendant le vol. Il faut dire qu’après sa maladie, il est très fatigué. Mais ce voyage en Islande va sûrement lui faire du bien, entre le bon air frais du Nord et les découvertes à venir.

Pour l’instant, quatre heures après être sortis de l’aéroport et d’avoir loué une voiture, il faut se débrouiller dans ce pays inconnu !!! Aussi, Luca son père a bien du mal à retrouver le chemin de la maison d’hôte où ils doivent résider. Une tempête de neige est venue s’ajouter à la nuit tombée très tôt dans ce pays en hiver.

Mais, bientôt, il voit se dessiner une maison au bord de la route. Quel soulagement ! Les voilà arrivés à l’Aurora House !!!

Madalina, la maîtresse de maison, les accueille de bon cœur. Elle aussi commençait à s’inquiéter de leur venue. Eliott, une nouvelle fois endormi pendant le voyage, se laisse porter jusqu’à sa chambre, sans même se rendre compte de l’endroit où il est. Après quelques discussions, son père aussi prend le chemin du dodo.

Le lendemain matin, Elliot se précipite à la cuisine ou Madalina et son père prennent déjà le petit-déjeuner. Il est temps d’aller visiter le village…

Le point sur la BD :

Toute cette histoire sur Le chant de l’aurore, semble vécue dans les grandes lignes. Et pour cause, c’est au cours d’un voyage dans les terres du nord que Daphné Buiron a rencontré les deux personnages de cette histoire surnaturelle. Bien entendu, elle a enrobé le scénario d’un soupçon de mystères et de magie, pour en faire un récit tout particulier ! L’accent est mis sur la famille, et le manque des êtres chers, mais surtout, sur le chant de l’aurore et ses significations scientifiques et ésotériques. Elle joue de la magie et des légendes des lieux pour accentuer l’amplitude du récit. On apprend plein de choses, grâce aux personnages, mais aussi, grâce au carnet de voyage en fin de lecture.

On apprécie les bouilles simples des personnages, que Caroline Dhery met en scène dans cette BD jeunesse aux Éditions Jungle. Car elle mise tout sur les paysages, la grandeur et la profondeur de cette nature sauvage. Et des événements mystérieux qui accompagnent le récit.

La conclusion :

Une histoire complète entre réalité, voyages et personnages réels. Et mystères et légendes de ce chant de l’aurore !!! Bien des scientifiques travaillent sur ces ondes solaires et leur ballet magnifique, mais dans cette adaptation jeunesse, les autrices nous dévoilent un récit plein de magie et de légendes, où l’on apprend énormément de choses sur le pays. Tous les personnages sont intéressants et ont des rôles bien particuliers. Le chant de l’aurore aux éditions Jungle est une belle, ludique, et mystérieuse histoire toute en rondeur qui plaira à tous les voyageurs et aux curieux !