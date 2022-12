Quel est le meilleur pays pour la chirurgie esthétique ?

La chirurgie esthétique est devenu une source du bonheur pour certaines personnes, elle est le fruit d’une mure réflexion et la source de confiances. Alors, quand vient le temps de choisir le chirurgien esthétique qui s’occupe de votre opération esthétique, il est hors de question de ne pas avoir les yeux en face des trous. Certes, plusieurs destinations proposent un séjour médical à l’étranger mais toutes ne se valent pas. Idealmed vous propose de vous offrir une liste complète des destinations proposant des séjours médicaux. Les concepts proposés, les tarifs et les avantages et les inconvénients pour choisir le meilleur pays pour une opération de chirurgie esthétique en fonction de vos nécessités. Dans cet article on vous dit plus de détails sur le sujet.

Quels pays proposent des séjours médicaux pour une opération de chirurgie esthétique

La chirurgie esthétique a le vent en poupe. Et pour cause, à l’heure de la mondialisation, opérer à l’étranger présente de nombreux avantages. Toutefois, toutes les destinations fournissant des séjours médicaux mais elles ne sont pas équivalentes de bons plans. Nous vous invitons alors de dévoiler en détail les offres de 3 destinations préférées pour la médecine et chirurgie esthétique.

La Tunisie, la Thaïlande ou la Turquie, grâce à notre petit guide du meilleur pays pour une opération de chirurgie esthétique, vous pourrez faire votre choix en toute tranquillité.

La chirurgie esthétique en Tunisie : Un bon choix !

La Tunisie est l’un des pays les moins chers du monde pour la chirurgie esthétique, tout en préservant la qualité des services médicaux et des résultats réalisés. La Tunisie s’est imposée comme une destination préférée pour la plupart des peuples français pour effectuer une opération de chirurgie esthétique et ce n’est pas par hasard. Elle dispose en effet d’une bonne réputation d’une belle offre d’interventions esthétiques. Ainsi, que vous désirez vous faire opérer d’une intervention de chirurgie esthétique ou réparatrice soit une chirurgie du visage, chirurgie de la silhouette, ou encore, une chirurgie bariatrique, vous trouverez votre satisfaction et votre bonheur en Tunisie. Idealmed est l’une des meilleures agences de tourisme médical qui met à votre disposition les meilleurs chirurgiens esthétiques en Tunisie, qui sont également reconnus par son expertise et leur savoir-faire en matière de chirurgie esthétique. En outre, la Tunisie dispose d’un cadre idéal et de nombreuses cliniques esthétiques et des hôtels de luxe pour vivre cette expérience sous les meilleures conditions. La Tunisie propose un service d’excellence de la chirurgie esthétique à la hauteur des attentes des patients les plus exigeants.

Le tarif de chirurgie esthétique en Tunisie

La Tunisie offre des interventions chirurgicale ou réparatrice dont la qualité n’a rien à envier aux opérations pratiquées en Europe, cependant, côté tarif, c’est un autre avantage pour le patient. À propos des tarifs pour les interventions de chirurgie esthétique en Tunisie sont, à minima, 60% inférieurs à ceux pratiqués en France. Il faut ainsi compter, 1190 € pour une blépharoplastie, 1590 € pour une liposuccion ou encore, 2150 € pour une augmentation mammaire avec prothèses rondes. Ces prix moins chers de chirurgie esthétique sont tous compris (interventions, séjour à l’hôtel, etc.) et permettent donc à tout le monde de profiter de l’intervention de chirurgie esthétique de leurs rêves !

Les avantages de chirurgie esthétique en Tunisie

Parmi les avantages pour faire une opération de chirurgie esthétique en Tunisie, outre le savoir-faire des chirurgiens plasticiens tunisiens, disposent d’une bonne réputation et d’un véritable savoir-faire en ce qui concerne les interventions esthétiques. On compte autant des privilèges fréquemment négligés par les patients à la médecine et chirurgie esthétique : la distance et la langue pratiquée. En effet, la Tunisie est localisée à seulement deux heures d’avion de la France, ce qui est un bon plan dans le cadre d’un séjour esthétique à l’étranger afin de vivre une meilleure expérience.

Les inconvénients de chirurgie esthétique en Tunisie

Avant d’aller en Tunisie, il est essentiel de choisir le bon organisme pour planifier et organiser votre séjour médical afin d’éviter les risques et vous pourrez partir avec zéro soucis parce que les chirurgiens tunisiens sont connus par leur compétence et leur savoir-faire dans le domaine de la santé, et plus précisément dans la chirurgie esthétique sans oublier la qualité des cliniques qui sont ultra-modernes.

Nous ne citons pas de moins à réaliser une intervention de chirurgie esthétique en Tunisie. Un tarif pas cher, une qualité de soins, un service d’excellence ce qui permet à la Tunisie de devenir une destination préférée pour tous les français.

La Roumanie, pour l’ophtalmologie

Tarif : La Roumanie propose des prix invincibles. Évaluez entre 600€ et 800€ l’opération lasik pour les deux yeux. Soit 60% à 40% moins chère qu’en France.

Fiabilité : Moyenne. Sur les forums internet, le pays enregistre quelques retours négatifs, généralement de patients insatisfaits de leur suivi post-opératoire.

Qualité de l’accueil : bonne, mais il est probable que les infirmières ou les médecins maitrisent la langue française.

La Thaïlande pour la chirurgie esthétique

La Thaïlande propose un tarif très compétitif par rapport aux pays européens tels que la France, l’Allemagne ou encore, la Romanie. Il faut ainsi compter 2200 € pour une chirurgie du nez, 1300 € pour une liposuccion d’une zone, et 1500 € pour une augmentation des seins. Ces tarifs sont ainsi parfaitement adaptés aux patients disposant d’un petit budget mais il est important de préciser qu’ils ne sont exceptionnellement tout inclus. Il est donc indispensable de vous garantir de ce qu’ils comprennent avant de vous lancer pour une opération de chirurgie esthétique. Mais le seul point faible de la Thaïlande est bien évidemment sa localisation. Cette destination très lointaine peut se révéler très fatigante pour quelqu’un ayant subi une chirurgie esthétique.

La Turquie pour la greffe capillaire

La Turquie se présente comme une concurrente redoutable en matière de chirurgie esthétique. La Turquie propose un tarif très adéquat par rapport aux pays européens tels que la France, Belgique ou la Suisse. En effet, elle dispose les meilleurs chirurgiens plasticiens qui sont spécialisés dans la greffe de cheveux FUE permettant de répondre aux envies de tous les patients. Le prix d’une intervention de chirurgie esthétique est très alléchant comparé au prix pratiqué en France. Ils permettent donc aux patients qui dispose de revenus moyens de s’offrir l’opération de chirurgie esthétique tant attendue. Comme la Tunisie, la Turquie est une destination dont la localisation est plus proche, à deux pas de l’Europe. Elle dispose en conséquence d’une bonne réputation des cliniques de standing et de chirurgiens esthétiques expérimentés. Mais le seul inconvénient de la Turquie, c’est la barrière de la langue pour les patients francophones.

La Tunisie est le meilleur pays pour faire la chirurgie esthétique

Au final, après l’enquête des patients au titre de meilleur pays de chirurgie esthétique, le constat est clair sans appel. La Tunisie est le pays le plus avantageux dans le tourisme esthétique. En effet, ce pays présente d’un capital d’expertise ce qui lui a permis de prendre le cap de la chirurgie plastique ce qui le redonne la destination adéquate pour plusieurs candidats. La chirurgie esthétique Tunisie présente de privilèges que les autres pays : Accueil favorable, service d’excellence, expertise des chirurgiens, localisation, ses avantages sont assurés.