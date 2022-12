Guy Gérault Directeur Général de Brit Hôtel : un patron qui “relativise”

A la tête du groupe Brit Hôtel, Guy Gérault est un patron qui veut avant tout “relativiser” sa fonction. C’est en 1993 qu’il débute dans la profession. Bac Technique en poche et diplômé de sommellerie et hôtellerie-restauration il débute sa carrière comme directeur d’hôtel avant de se lancer dans la grande aventure Brit Hôtel.

Ce directeur pas comme les autres est un homme disponible. Nous l’avons donc rencontré, ce “patron” pas tout à fait comme les autres qui se définit lui, même comme ” étant un autodidacte ayant appris sur le terrain en multipliant les postes et les expériences“.

Guy Gérault, Brit Hôtel c’est quoi ?

G.G : Brit Hôtel compte aujourd’hui pas moins de 160 hôtels de 2, 3 et 4 étoiles. Le groupe s’adresse à tous les budgets. Il propose des établissements économiques jusqu’à des hôtels de standing, en passant par l’hôtel de gamme moyenne.

Brit Hôtel est avant tout une chaîne d’hôteliers indépendants qui se regroupent pour unir leurs forces. Mais qui savent garder leurs caractéristiques propres qui font le charme et l’authenticité de leurs établissements.

Le groupe a été créé par des passionnés bretons qui ont voulu mettre en place une synergie. Fiers de leur Bretagne natale, ils ont voulu embarquer dans leur aventure des entrepreneurs de toute la France avec pour seul objectif : satisfaire le client.

Où en est le réseau Brit Hôtel aujourd’hui, et que demandez vous à vos nouveaux adhérents, comment les aidez-vous?

G.G : Le réseau a débuté en Bretagne et aujourd’hui nous avons une progression régulière de 10 établissements par an, la période Covid nous a un peu ralenti mais nous repartons bien.

Nous insistons auprès de nos nouveaux adhérents sur la relation de proximité. Nous misons surtout sur l’humain. Nous sommes là pour les aider dans leurs actions commerciales. Nous sommes là pour les piloter, les accompagner, auprès des banquiers, des fournisseurs. Ce sont souvent des affaires familiales et c’est important de les accompagner également sur cet aspect là aussi car gérer un hôtel demande beaucoup.

Nous luttons contre la standardisation. Nous voulons que le client ai l’impression d’être à la maison.

L’accueil, vous insistez sur ce mot, la proximité également:

G.G : Oui c’est très important. Nous insistons sur cet aspect de l’hôtellerie. Le contact humain est une chose importante dans la vie. Nous misons beaucoup sur cela. Nous insistons auprès de nos adhérents et leurs collaborateurs pour qu’ils réservent le meilleur accueil à leur clients. Le contact humain aujourd’hui hélas se réduit. A nous de tout faire pour renouer des liens, être à l’écoute, avoir un sourire sincère. Nous voulons une vraie convivialité.

Nous souhaitons que le client ressente le plaisir que nous avons de le recevoir. Plaisir qui passe également par ce que le client va trouver dans son assiette dans nos restaurants mais aussi au petit déjeuner.

La filière locale est des plus importante chez nous. Nous exigeons, par exemple, que le client retrouve au minimum 5 produits locaux au petit déjeuner. Chacun de ces produits est estampillé, provenance, nom du producteur … Nous voulons mettre en avant les petits producteurs locaux qui ont une démarche responsable, cela va du boulanger au producteur de jus de fruits, l’éleveur, le fromager …..

L’accueil, le bien manger, le confort de nos chambres voilà une partie de notre marque. Aux clients de découvrir nos autres qualités (rires).

Quelles sont vos vœux pour 2023 ?

G.G : Notre projet est d’arriver à 200 hôtels rapidement. Nous souhaitons développer pour cela notre maillage, avec comme priorité la Corse, la Région Occitanie et le Nord de Paris.

Et l’écologie ?

G.G : Nous allons accentuer notre démarche écologique, qui est déjà bien en avant chez nous. Cela fait 30 ans que Brit Hôtel existe et nous travaillons toujours sur l’environnement.

Nous allons travailler sur les produits d’entretien et de salle de bain à la fois pour nos clients, la planète et le confort de travail de nos femmes de ménages. Quelles ne respirent plus de produits toxiques. Pour cela nous mettons en place un nettoyage à l’eau ozonée 100% naturelle. Et les bouteilles plastiques, chez nous, c’est fini.

Que diriez-vous à vos futurs clients pour qu’ils s’arrêter chez vous ?

Vous souhaitez être bien accueilli, cocooné, avoir une démarche écologique, découvrir les produits locaux du lieu de votre séjour et bien dormir ? Alors poussez la porte de nos établissements et comme diraient nos amis anglais : welcome !

Pour plus de renseignements et réservations : https://www.brithotel.fr/