Julie Depardieu à Monaco pour “Casse-Noisette” à l’auditorium Rainier III et “Misia Sert” au théâtre Princesse Grace : interview

Nous serons bientôt en 2023 et, pour bien débuter cette nouvelle année, la comédienne Julie Depardieu sera à Monaco pour deux événements. Le 4 janvier à l’auditorium Rainier III, accompagnée par des solistes de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, elle lira « Casse-Noisette ». Le lendemain, jeudi 5 janvier, elle sera sur la scène du théâtre Princesse Grace où, aux côtés de la flûtiste Juliette Hurel et de la pianiste Hélène Couvert, elle nous fera découvrir Misia Sert, qui fut, pendant plus de quarante ans, une pianiste douée et la muse des plus grands artistes.

Quelques jours avant Noël, Julie Depardieu nous a gentiment accordé une interview téléphonique. Disponible, à l’écoute, et toujours enthousiaste, elle a évoqué pour nous ces deux spectacles qui ont comme point commun de placer la musique classique au cœur même de la création.

Julie Depardieu ne pourrait se passer de musique classique et, que ce soit sur les ondes de France Musique où elle animait une chronique ou, avec nous, au téléphone, elle en parle avec la fougue des passionnés.

Récitante de « Casse-Noisette » pour l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Mercredi 4 janvier, Julie Depardieu sera sur la scène de l’auditorium Rainier III, à 15h pour « Casse-Noisette » de Tchaïkovsky. Elle sera la récitante, entourée de six musiciens et de l’artiste sur sable Katerina Barsukova. « Ce sera la première fois. Je suis très contente parce que j’adore Casse-Noisette et Tchaikovsky. J’ai hâte ! »

Venir à Monaco est toujours un plaisir pour la comédienne qui connaît très bien Didier de Cottignies, le délégué artistique de l’Orchestre Philharmonique. « Il était à Paris, à la salle Pleyel, avant, et il me faisait entrer dans plein de concerts ! Même quand il n’y avait pas de places, il me laissait m’asseoir sur une marche d’escalier. J’étais trop contente ! » nous a-t-elle confié. Comme elle se répète à le dire, Julie Depardieu est « une obsédée des concerts de musique classique ». Par le passé, elle allait même à l’étranger pour assister à des concerts. Tchaïkovsky fait d’ailleurs partie de ses compositeurs préférés, qu’elle ne se lasse jamais d’écouter. « J’adore les symphonies n°4, n°5 et n°6 mais aussi les Barcarolles et surtout celles du mois de juin. Tchaïkovsky a été mon idole pendant très longtemps ». Elle nous a même avoué que lorsqu’elle devait pleurer pour une scène sur un tournage de cinéma, elle mettait « un petit bout de Tchaïkovsky à un moment précis et les larmes montaient directement ! ». La vie de ce compositeur russe qui a essayé de « transcender sa souffrance en quelque chose d’universel » l’a toujours bouleversée. Elle a d’ailleurs hâte de voir au cinéma le film de Kirill Serebrennikov, « La femme de Tchaïkovsky ».

“Misia Sert, Reine de Paris” au théâtre Princesse Grace

En ce moment, Julie Depardieu est en pleine tournée avec « Misia Sert, Reine de Paris », qui avait été interrompu par la crise sanitaire. Un spectacle qui lui tient particulièrement à cœur. « Un jour, j’ai croisé par hasard à France Musique la flûtiste Juliette Hurel. C’est elle qui m’a proposé de participer à ce spectacle avec son amie pianiste Hélène Couvert. Avant, je n’aimais pas tellement la flûte et maintenant je l’écoute avec beaucoup de plaisir. Je reconnaîs immédiatement Juliette quand elle passe à la radio. Je passe mon temps à changer d’avis ! »

Avec ce spectacle, Julie Depardieu nous invite à découvrir un personnage qui a été connu pendant près de cinquante ans au début du siècle et qui est tombé dans l’oubli. Elle a écrit un livre mais il n’est, malheureusement plus édité. « Misia Sert avait un grand talent de pianiste mais elle a préféré épouser son cousin qui avait fondé la revue Blanche dans laquelle tous les artistes voulaient figurer. Elle a rencontré tous les grands écrivains. Elle était très belle et elle a été peinte très souvent par de nombreux peintres. Elle est dans tous les musées du monde mais mais elle n’est pas connue en France ! Elle a été une muse pour plein d’artistes, des écrivains, des compositeurs, des peintres. Divorcée de son premier mari, elle épouse ensuite un homme très riche et elle devient mécène. Elle a fait le goût français. Ca n’existe plus les femmes comme ça ! » Dans le spectacle, les musiciennes interprètent des œuvres qui ont toutes un lien avec Misia Sert (des œuvres qu’elle a commandées ou qui lui ont été dédicacées par exemple) tandis que Julie Depardieu raconte la vie de cette femme exceptionnelle, qui a baigné dans la culture dès son enfance.

Quand on lui a proposé ce spectacle, au début, très enthousiaste, la comédienne a eu envie d’écrire elle-même le texte puis elle s’est rendu compte que ce serait un travail trop difficile pour elle. Elle a donc fait appel à son ami, l’écrivain Yann Moix qui l’a dirigée vers Baptiste Rossi pour l’aider. « C’est lui qui écrit maintenant les discours d’ Emmanuel Macron ! » nous-a-t-elle-précisé. Avec Juliette Hurel et Hélène Couvert, elles se sont beaucoup documentées sur Misia Sert. Julie Depardieu regorge d’anecdotes sur Misia Sert et c’est un plaisir de l’écouter nous en parler. « Mallarmé était fou d’elle. Leurs maisons étaient côte à côte. Je crois qu’il a tout écrit à son contact car elle jouait du piano à côté de lui toute la journée. Je pense qu’elle avait beaucoup de charme. Elle a vécu dans une période géniale, avec une liberté, une folie extraordinaires ! »

Dans ce spectacle, le public va non seulement découvrir une femme injustement oubliée mais aussi entendre des musiciennes très talentueuses. « Ca doit faire trente fois que je suis sur scène pour « Misia Sert » et c’est toujours un plaisir d’entendre le prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy ! Je trouve que ce spectacle est une belle entrée pour ceux qui sont un peu effrayés à l’idée d’assister à un concert de musique classique » D’ailleurs, les spectateurs qui l’ont déjà vu, sont ravis et veulent en savoir davantage sur cette femme.

Bientôt à la télévision dans la saison 4 de « Alexandra Ehle » et au cinéma dans le nouveau film d’Arielle Dombasle

En 2023, Julie Depardieu poursuivra la tournée de « Misia Sert ». Après Monaco, elle sera notamment le 6 janvier à Marseille au théâtre Toursky.

On la verra aussi sur France 3 dans la saison 4 de « Alexandra Ehle », une série très appréciée des téléspectateurs, dans laquelle elle incarne une médecin légiste un peu fantasque. « Récemment, un épisode été diffusé pendant un match de la coupe du monde et on a réussi à faire plus fort que le foot ! Bien sûr, ce n’était pas la finale », nous a-t-elle dit en plaisantant. « Je ne fais pas trop de plan, on verra jusqu’à quand je ferai la série.. . » En tous cas, pour l’instant, le publi est ravi de la voir dans ce rôle !

Pour le cinéma, elle vient de tourner dans le dernier film d’Arielle Dombasle en tant que réalisatrice, « Les secrets de la princesse de Cadignan», d’après Balzac. Elle est la meilleure amie de la princesse interprétée par Arielle Dombasle. « Je vais l’aider financièrement et organiser des fêtes pour elle. C’est un des rares romans de Balzac qui se terminent bien ! »

« Casse-Noisette » à l’auditorium Rainier III mercredi 4 janvier à 15h. Renseignements : www.opmc.mc

« Misia Sert, Reine de Paris » au théâtre Princesse Grace jeudi 5 janvier à 20h00. Renseignements : www.tpgmonaco.mc